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Hayat

Eyüpsultan’dan Ramazan ayına sanatsal selam

Eyüpsultan ilçesinin yeni sanat mekanı Galeri Eyüpsultan geçtiğimiz gün dördüncü sergisini açtı.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:18 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ramazan ayını anlamlı bir sergiyle selamlayan galeri, “Geçmişin İzinde Hat Sergisi” ile hat sanatının dünden bugüne yapılmış eserlerinden seçtiği 49 çalışmayı sanatseverlerle buluşturdu. İbrahim Ethem Gören, Kaya Üçer, M. Lütfi Şen ve Siyah Sanat Galerisi koleksiyonundan özel çalışmalar beğeniye sunuldu. Sanat danışmanlığını Leyla Kara’nın üstlendiği sergide klasik hat eserlerinin yanı sıra güncel yorumlamalar da bulunuyor. Eserler, galerinin üç farklı bölümünde üç farklı sunuşla kullanılıyor. Hüsnühat sanatının farklı dönemlerdeki örneklerini izleyicilere aktaran sergide Albayrak Hat Takvimi Projesi sanatçılarının çalışmaları da izlenebiliyor. Bu isimler arasında Abdurrahman Depeler, Serkan Selalmaz, Ali Toy, Sami Naddah, Seyid Ahmet Depeler yer aldı. Sergideki sanatçı biyografileri için ise Albayrak’ın İslami eserlere ilişkin dijital kütüphanesi olan ketebe.org’dan faydalanıldı. Şeyh Hamdullah’tan Beşiktaşlı Nuri Efendi’ye, Mehmet Şevki Efendi’den Şefik Bey ve Mahmud Celaleddin’e kadar kıymetli hattatların önemli eserleri incelenebilecek. Sergi, Ramazan ayı sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.



#Aktüel
#Ramazan
#Hayat
#Sergi
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