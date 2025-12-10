Fahreddin Paşa’nın fotoğrafları dijitalde

Ömer Fahreddin Türkkan Paşa’nın oğulları olan emekli Tümgeneral Selim Türkkan ile emekli General ve Milletvekili Orhan Türkkan tarafından daha önce merkeze bağışlanan cam negatiflerden oluşan fotoğraflar, araştırmacıların ve ilgililerin istifadesine sunulmak için dijitalleştirildi.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Fahreddin Paşa’nın 257’sini bizzat kendisinin çektiği toplam 647 cam pozitifin oğulları tarafından Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun başkanlığı döneminde IRCICA’ya bağışlandığını söyledi. Kılıç, “Fahrettin Paşa’nın önemli bir özelliği aynı zamanda da iyi bir fotoğrafçı olması. Görev yaptığı yerlerde Mekke’de, Medine’de, askeri çalışmaların yanı sıra, altyapı çalışmaları, kuyu çalışmaları, bazı caddeleri açması, bazı iskan ve imar faaliyetleri de var. Bunları bizzat resimlemiş” dedi. IRCICA Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tomar ise koleksiyonun 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki Osmanlı İmparatorluğu’nun siluetini göstermesi açısından önemine işaret ederek, fotoğraflarda şehir manzaralarının yanı sıra portreler, törenler, imar ve inşa faaliyetlerinin yer aldığını anlattı.