Fatih’in kültürel birikimi dijitalde

Fatih Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zeyrek Akademi, “Sözlü Tarih Görüşmesi” projesiyle ilçenin tarihi hafızası, kültürel mirası ve geçirdiği dönüşümü gelecek nesillere aktarıyor. Zeyrek Akademi’nin YouTube kanalına üretilen videolarda 65 yaş üstü Fatihliler, suriçinin tarihi hafızası, kültürel mirası ve geçirdiği dönüşümleri anlatıyor. İstanbul’un ve ilçenin kültür-sanat alanındaki renkliliğini ortaya koyuyor. Çekimleri tüm hızıyla süren proje kapsamında Erol Taş’ın yeğeni Nevin Taş, Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, Hüseyin Avni Dede ve Haydar Spor Kulübü Başkanı Mazlum Denizkuşu başta olmak üzere Fatih’in sevilen isimleriyle görüşüldü. Projenin koordinatörü Sümeyye Küçükkural ile hem deneyimlerini, hem eski Fatih’i ve kültürel birikimini anlattı.

Ekip, röportajın ardından Timsal Karabekir’le.

Kitaba da aktarılacak

2022 Ocak ayında başlayan gibi projede, bugüne kadar 65 kişiyle konuşuldu, yüze yakın video çekildi. Mekansal ve sosyo-kültürel dönüşümüne tanıklık içeren hatıraların şehrin ve ilçenin tarih yazımına katkı sunması amaçlanıyor. Küçükkural odaklarının yalnızca kültür olduğuna dikkat çekerek “Fatih dün nasıldı? Bugün nasıl? Neler değişti? Konuklar komşuluk ilişkilerinin tamamıyla öldüğünü, o günlerde fakirlik olsa da mutlu olduklarını söylüyor. Silivrikapı ve Mevlanakapı’nın eskiden girilmeyen yerlerken, zamanla geliştiğini mekan üzerinden anlatıyorlar. İlçenin somut olmayan kültürel mirasını, o günlere şahit olmuş kişilerden dinliyoruz. Proje danışmanımız Arzu Güldeşir ve belediyeki arkadaşlarımız literatür taramasını gerçekleştirdi. Farklı belediyelerin sözlü tarih çalışmalarını inceledik. Sonrasında stüdyomuzu kurduk ve isimlerle irtibata geçtik. Dijitale aktardıklarımızı daha sonra kitaplaştıracağız” diye konuştu.

Hüseyin Avni Dede

Fatih’e dönmek istiyorum

Zeyrek Akademi’deki stüdyolarda gerçekleşen çekimlerde, hem keyifli hem de duygusal anlar yaşandığını, zaman zaman kendisinin de etkilendiğini belirten Küçükkural “Çocukluk dönemlerine, gençlik dönemlerine götürdüğümüz için çok mutlu oluyorlar ve duygusal anlar yaşıyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlarımız kendilerini değerli hissediyorlar. Görüşmecilerin yakınlarından, Fatihlilerden ve o eski Fatih’i yaşamak isteyenlerden güzel dönüşler alıyoruz. Fatihliler için çok önemli bir çalışma olduğunu dile getiriyorlar. Genelde ‘En kısa zamanda Fatih’e tekrar taşınacağım’ diyorlar” dedi.

Oğlunun isim babası Cüneyt Arkın

En yaşlı konuklarının 1931 doğumlu Mazlum Denizkuşu olduğunu söyleyen Küçükkural, ailesinden duyduğu 1900’lerdeki İstanbul yangınlarını dahi anlattığını dile getirdi. Denizkuşu’nun Fatih’teki sanat ortamına dikkat çektiğini aktaran Küçükkural, “Mazlum Bey Fatih’te sanat ve asker camiasından isimlerin burada oturduğunu ve onlarla iç içe büyüdüklerini söyledi. Mazlum Bey’in küçük oğlunun ismini Cüneyt Arkın koymuş mesela” cümlelerini kullandı.

Nevin Taş

Amcam sayesinde setlerde büyüdüm

Programın konuklarından Erol Taş’ın yeğeni Nevin Taş da ilçenin sanat, sinema yönünü anlatan isimlerden. Yeşilçam film setlerinde büyüdüğünü söyleyen Taş, Cankurtaran’daki yazlık sinemalarda bu filmleri izlediklerini “Bir oyuncuyla samimi olmak bu kadar zor değildi. Vatandaşlarla anlaşırlar, filmleri evlerin içinde çevirirlerdi. Susuz Yaz, Yılanların Öcü filmlerinin setlerine gittim. Çocuktum, amcam beni yanında taşırdı. Cüneyt Arkın, Hüseyin Baradan, Ahmet Tarık Tekçe, Aysel Tanju ile tanışıp vakit geçirdim” sözleriyle anlattı.







