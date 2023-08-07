Festival şehre mutluluk getiriyor

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri her geçen yıl yeni lokasyonlarla birlikte coşkusunu artırarak devam ediyor. Bu yıl 5 Ağustos’tan 12 Kasım’a kadar sürecek olan festivallerin ilk durağı olan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, cumartesi günü açılışı yaptı. İki gün boyunca yerinden takip ettiğimiz festival, 13 Ağustos’a kadar sürecek ve 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. 100 günlük Türkiye’nin festival günleri ise bu yıl 11 farklı ilde insanları kültür ve sanatla buluşturacak.

Sevda Dursun, Pervin Ersoy.

KAPADOKYA PANAYIR YERİ

Büyük şehirlerle bütünleşmiş olan kültür ve sanat etkinlikleri, Anadolu şehirlerinde çok daha özel bir duyguyla karşılanıyor. Eskinin panayırlarının güncellenmiş hali olarak da düşünülebilir. Geçen sene Çanakkale, Konya ve Diyarbakır’daki coşku, bu sene Kapadokya’dan ateşlendi. Festivalin açılış galasında, Paşabağı’nda Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile sanatçı Ferman Akgül konseri, Avanos Amfi Tiyatro Açık Hava Sahnesi’nde Solist Suat Kılıç’ın seslendirdiği Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar, Göreme’de ise Simge Sağın konseri, bu coşkuyu anlatmaya yetti. Zira Kapadokya sabah erken saatlerde yapılan balon turizmiyle öne çıktığı için, gece hayatı olmayan bir şehirdi, ancak konser akşamı gece yarısında şehirde oluşan trafik ve insan kalabalığı, festivalin etkisini anlatmaya yetti. Kapadokya’da yaşayanlar

veya turist olarak gelenler, şehrin çeşitli yerlerindeki sergiler ve atölyelere katılarak hem taş binaların serinliğine sığınıyor hem de kültürü ve sanatı tarihi mekanlarda yaşama şansı buluyor.

BÖLGEYİ CANLANDIRIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival açılışına eşi Pervin Ersoy ve küçük oğlu Aslan Can’la katıldı. Gün boyunca yüzünden gülümsemesi eksik olmayan Bakan Ersoy’a bu keyifli halini anlatmasını istediğimde, “Festival kelimesi mutluluğu da beraberinde getiriyor. Böylesi kapsamlı ve her yıl daha da büyüyen bir festivali görmek ve bu büyümeye şahit olmak mutlu ediyor. Festival gittiği bölgeye sadece kültür sanat etkinliklerinin coşkusunu, heyecanını götürmüyor, aynı zamanda o bölgeye canlılık getiriyor, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Bu festivaller ile ülkemizin kültürüne, sanatına ve sanatçılarına destek oluyoruz. 30 binden fazla sanatçımızı 10 milyonlarca sanatseverle buluşturacak olmak büyük bir heyecan. Sanatseverlerin ve özellikle de çocuklarımızın festival bünyesindeki etkinliklere gösterdikleri büyük ilgi ve memnuniyetleri bizleri son derece mutlu ediyor, bu da haliyle dışarı yansıyor’ ifadelerini kullandı.

Sanat sokağa taştı

Keyifli bir gün geçirdiği her halinden belli olan Pervin Ersoy da festivalin ilk ayağının Kapadokya’da olmasından çok mutlu olduğunu söyledi. Çocuğunu da özellikle buradaki etkinlikleri görmesi için getirmiş. Oğlu Aslan Can, yaptığı ebruyu kazıyarak altından çıkan Kapadokya balonlarını arşivine ekledi bile. Kültür yolu festivallerinin kültürle turizmin birleştiği nadir noktalardan olduğunu belirten Ersoy, festivallerin kendisine kattığı mutluluktan bahsetti. 10 yıldır koleksiyonerlik yaptığını ifade eden Pervin Hanım, “Ben de biraz sanatla ilgili bir insan olduğum için bu projeden çok keyif aldım. İki yıldır Kültür Yolu Festivalleri’ne katılmaya çalışıyorum. Geçen sene Diyarbakır’daki Sur Festivali’ne de gittim. Çok keyifli geçti, sokaklar cıvıl cıvıldı. İnsanların yüzü gülüyordu. Birçok sanatçıyı bu festivaller sayesinde tanıyor, hiç gidemeyeceğimiz konserlere gidebiliyoruz. Bence Kültür Bakanlığı’nın en iyi projelerinden bir tanesi budur. Festival boyunca tiyatrolar, operalar, bale gösterileri yapılıyor, sergiler açılıyor. Kültür ve sanatla iç içe olan başka ülkelere özenirdik ya hep, artık onlar bize özensin. Çünkü bizim ülkemizde de sanat sokağa taştı, halkın içine indi, insanlarla bütünleşti” dedi.







