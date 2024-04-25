Fikri hakları Türkiye'ye ait: Sağlık Bakanlığı'ndan onay alan ilk ilaç geliştirildi

“Bu önemli başarı hikayesini kıymetli kılan sadece küresel ölçekte hastalara ümit olan bir ilacın keşfedilmiş olması değil. Kendi kaynaklarımızla bir molekülün, laboratuvardan hastalara ilk defa ulaştırılmasının başarılması ve bunun yapılabilirliğinin kanıtlanmış olması çok çok değerli. Prof. Sanyal hocamızı ve ekibini bu başarıları için huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum. Rana Sanyal ve ekibi büyük oranda merkezimiz bünyesinde yürütülen akademik çalışmalarını bir teknoloji girişimine de dönüştürdü. Dünyada, bugün 120'nin üzerinde milyar dolar değerlemeyi aşan sağlık girişimi bulunuyor. Ülkemiz teknoloji ekosistemi bugüne kadar milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimi, bizim ifademizle 7 Turcorn çıkardı. Ama henüz sağlık alanında bugüne kadar Turcorn çıkaramadık. İnanıyorum hocamız ve ekibinin geliştirdiği ilaç Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarını da başarıyla tamamlar ve kendisinin kurucuları arasında yer aldığı girişim ve onları izleyen pek çok girişim Türkiye adına küresel ölçekte bir başarı hikayelerine dönüşür