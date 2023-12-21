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Hayat

Katledilen gazeteciler anısına ‘Gazze’te

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması (Press For Palestine), İsrail’in Filistin’de öldürdüğü gazetecilere dikkat çekmek için “Gazzete” adlı tek nüsha gazete çıkarttı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:00 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Öldürülen gazeteciler anısına basılan ve ve Türkiye’den bölgeye giden gazetecilerin yazılarının da yer aldığı Gazzete, dün İstanbul’un çeşitli meydanlarında dağıtıldı.

GAZETECİLERİ HUSUSİ HEDEF ALIYOR

Grup, Beşiktaş Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Filistin için Gazeteci Dayanışması Sözcüsü Hayrunnisa Çiçek, Gazze’de tarihin en büyük gazeteci katliamının yaşandığını vurguladı. İsrail’in küresel medyayı kullanarak “meşru müdafaa” yalanı yaymaya çalıştığını belirten Çiçek, “Filistinli gazeteciler tüm dünyada küresel intifadanın fitilini ateşledi. Bu sayede işgalci İsrail eliyle dolaşıma giren yalanlar halkların vicdan duvarına çarpıp parçalandı. İsrail’in işlediği savaş suçlarını Filistinli gazeteciler açığa çıkardı” dedi. İsrail’in bu yüzden Filistinli gazetecileri susturmaya çalıştığını anlatan Çiçek, “İsrail, savaş suçlarını belgeleyip dünyaya duyuran gazetecileri bilerek hedef alıyor. Bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısı 97’ye ulaştı” diye konuştu.

KATLİAMI DÜNYAYA DUYURDULAR

Söz alan Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi de Gazze’de yaşananın soykırım ve katliamı ancak gazetecilerin dünyaya duyurabileceğini belirtti. Lafi, bu yüzden İsrail için en önemli hedefinin gazeteciler olduğunu, kısa sürede bu kadar gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.



#Gazzete
#Filistin
#Gazze
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