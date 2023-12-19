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Filistinli gazeteciler için Gazzete

Press For Palestine (Filistin İçin Gazeteci Dayanışması), Filistin’de öldürülen 90’ın üzerinde gazeteciler anısına “Gazzete” çıkardı.

04:00 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:23 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Gazzete.
Gazzete.

Basın açıklamasıyla tanıtılacak olan tek sayılık gazetede, İsrail soykırımı sonucunda şehit olan ve hala direnmeye devam eden gazetecilerin hikayelerine yer verildi. Dayanışmadan gelen açıklamaya göre: “İsrail, insani hak ve özgürlükler konusunda uluslararası hukukun bütün kurallarını ihlal ettiği gibi basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. Yapacağımız basın açıklaması ile onların taşıdığı bayrağı yere düşürmeyeceğimizi ve mücadelelerine sahip çıkacağımızı belirtip, bastığımız özel nüshayı dağıtacağız.” Basın açıklaması 20 Aralık Çarşamba günü saat 11:00’de Beşiktaş Meydanı’nda yapılacak.


Kültepe'de dikkat çeken keşif: Kazı sırasında ortaya çıktı! Burada olması imkansız
Kültepe'de dikkat çeken keşif: Kazı sırasında ortaya çıktı! Burada olması imkansız

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan, Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde, kazı çalışmalarında ortaya çıkan birçok bitki türü yerli ve yabancı uzmanlar tarafından incelenerek, bilim dünyasına katkı sağlanıyor. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kazılarda göze görünmeyecek birçok unsuru çalışan bilim insanları var. Çeşitli hayvanlar, bitkiler ve madeni kalıntılar gibi birçok unsur kazılarda ortaya çıkıyor. Bunlar arasında günümüzde burada olması imkansız birçok meyve ve sebze de var. Fındık, zeytin ya da bu bölgeye has olmayan çoban püskülü gibi birçok bitki, kazılarda karşımıza çıkabiliyor" dedi.


#Filistin
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#Gazze
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