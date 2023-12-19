Filistinli gazeteciler için Gazzete

Basın açıklamasıyla tanıtılacak olan tek sayılık gazetede, İsrail soykırımı sonucunda şehit olan ve hala direnmeye devam eden gazetecilerin hikayelerine yer verildi. Dayanışmadan gelen açıklamaya göre: “İsrail, insani hak ve özgürlükler konusunda uluslararası hukukun bütün kurallarını ihlal ettiği gibi basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. Yapacağımız basın açıklaması ile onların taşıdığı bayrağı yere düşürmeyeceğimizi ve mücadelelerine sahip çıkacağımızı belirtip, bastığımız özel nüshayı dağıtacağız.” Basın açıklaması 20 Aralık Çarşamba günü saat 11:00’de Beşiktaş Meydanı’nda yapılacak.
Gazzete.
#Filistin
#Gazeteci
#Gazze
2 saat önce