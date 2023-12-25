Filistin için ‘sanatla kayıt’ devam ediyor

İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi tarafından düzenlenen Gazze’deki katliamları sanatla kayıt altına almak için hayata geçirilen “İnsanlık İçin Kayıt Altında” programı sürüyor. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Karikatür, Resim, İllüstrasyon, Öykü, Akademi, Video-Edit, Haritalar, Fotoğraflar, El Sanatları, Hukuk ve Dezenformasyon Masalarında yapılan çalışmalar, Filistin için kayıt altına alınıyor. Ay sonuna kadar devam edecek programda yapılan tüm faaliyet ve üretimler, inisiyatifin web sitesinden yayınlanacak. Etkinlik alanında bulunan kameralarla, dileyen ziyaretçiler sosyal medyada yayınlanmak üzere 60 saniyelik mesajlarını da aktarabiliyor.

NEFRETİN PARÇASI OLMAYALIM

Bugüne kadar dünya ve ülke çapında karikatürist, ressam, gazeteci ve akademisyenlerin ağırlandığı etkinliği, inisiyatif adına Bekir Cantemir değerlendirdi. Nefretin parçası olmamamız gerektiğini söyleyen Cantemir, “Masaları oluştururken, insanların mesleki birikimleri ya da yetenekleriyle kendilerini ifade edebilecekleri bir etki alanı üretmeye çalıştık. Burayı, travmaları atma zemini olarak görüyorum” dedi.

GUERNİCA YENİDEN YORUMLANACAK

Etkinliğin küratörü Uğur Polat, sanatı ve sanatçıyı merkeze alan ve Gazze’de yaşananlara sanatın, kültürün ve entelektüel birikimin perspektifinden bakan bir program oluşturma niyetiyle yola çıktıklarını söyledi. Polat, ay sonuna kadar Picasso’nun ünlü Guernica tablosunu katliam için yorumlayacağının altını çizerek, “Gazze’de yaşananlar, Guernica’da anlatılan hadiselerle aynı. Madem Picasso yaklaşık 100 yıl önce İspanyol faşistlerin yaptıklarını Guernica ile kayıt altına almış, ben de Gazze’yle ilişkilendirerek yeni bir yorum katmak istedim” diye konuştu. Ziyaretçiler, resim masasında eserin yapım aşamasını canlı olarak izleyebilecek, aynı zamanda sanat üzerine konuşmalar gerçekleştirebilecek.

Çizer Demirhan Kadıoğlu özgürlüğün ifadesinde çizgilerin önemini vurgulayarak, “Karikatürist olarak tanıklığımızı bir şekilde kayıt altına almak adına burada bulunuyoruz. Hem resimlerimizle vatandaşları çizgimize ortak ediyoruz, hem de bu işi tabana yayarak bilinç oluşturma çabasındayız. Bugün Filistin ve Gazze’de yaşananlar, sanatın ve karikatürün gücüyle daha derinden hissediliyor” ifadelerini kullandı.

Hasan Kaçan

FİLİSTİN ÇİÇEKLERİ YEŞERECEK

Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, karikatür masasında eseriyle yaşananlara tepki gösteren sanatçılar arasındaydı. İsrail’in Müslüman soykırımı yaptığına işaret eden sanatçı, “Bu saldırıların karşısında yapabileceğimiz şey, kayıt altına almak. Çizmeyle uğraşıyorsan çizerek, yazmayla uğraşıyorsan yazarak, müzikle uğraşıyorsan müzik yaparak bunu bir şekilde kayıt altına almak ve sesimizi çıkarmak lazım” sözlerini kullandı. Masada bir de eskiz çalışan Kaçan, “Şehadet parmağı işareti, özgürlüğü ve direnişi simgeliyor. Yıkıntıların arasından bir çiçek gibi çıkıyor. Yani sen unufak da etsen onların arasından muhakkak bir Filistin çiçeği yetişecek ve büyüyecektir” dedi.







