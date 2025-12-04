Filistin’in Mandela'sına sanat dünyasından destek

Aralarında Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton ve Nobel ödüllü yazar Annie Ernaux gibi ünlü isimlerin yer aldığı 200’den fazla kültür sanat insanı, Filistinli lider Mervan Barguti’nin serbest bırakılması için ortak bildiri yayınladı. Filistin’in Mandela'sı olarak tanınan 66 yaşındaki Barguti, 23 yıldır hapis yatıyor.

Geçtiğimiz hafta Barguti’nin serbest bırakılması için uluslararası bir kampanya başlatılmıştı. Barguti’nin Batı Şeria’daki ailesi tarafından başlatılan ve İngiltere’deki sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği kampanya kapsamında Londra’da “Free Marwan” yazılı duvar resimleri yapıldı. Ramallah yakınlarındaki Kobar köyünde de halka açık büyük bir sanat enstalasyonu kuruldu. Kültür sanat dünyasındaki dünyaca ünlü isimler de ortak bildiri yayınlayarak bu kampanyaya duyarsız kalmadı. Bildiriye imza atanlar arasında yazar Margaret Atwood, Zadie Smith, oyuncu Ian McKellen, oyuncu ve yönetmen Mark Rufallo, Çinli aktivist sanatçı Ai Weiwei ve müzisyen Brian Eno’yla Sting de yer alıyor.

BM VE DÜNYA HÜKÜMETLERİ ÇABA GÖSTERSİN

200 kişinin imzaladığı bildiride şu ifadeler yer alıyor: “Mervan Barguti’nin devam eden hapis cezası, cezaevinde gördüğü kötü muamele ve yasal haklarını kullanmasının engellenmesi hakkında ciddi endişelerimiz var. Mervan Barguti’nin İsrail hapishanesinden serbest bırakılmasını sağlamaları için Birleşmiş Milletler ve dünya hükümetlerini aktif çaba göstermeye çağırıyoruz.”

Barguti, 2000 yılında başlayan İkinci İntifada ile ilgili suçlamalar nedeniyle 2002 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde yatıyor. Tutuklandığı sırada milletvekili olan Barguti, hapiste olsa da Filistin kamuoyunda en çok destek gören liderlerden biri olmaya devam ediyor. Birçok ankette, Mahmud Abbas ve diğer siyasi aktörlerden önde çıkıyor. Filistin siyasetinde birleştirici figür olarak görülen Barguti, “Filistin’in Mandela’sı” olarak nitelendiriliyor.

El Fetih’in önde gelen liderlerinden Barguti, İsrail tarafından 10 Ekim’de Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli mahkumlar listesinden çıkarıldı. İsrail hükümetinin, Filistinli tutuklulara idam cezası yetkisi verecek yeni yasalar çıkarmaya istekli olması ve bu yasanın Barguti’yi de kapsayabileceği endişesi var.

MANDELA GİBİ BARGUTİ’Yİ DE SERBEST BIRAKTIRABİLİRİZ

Mervan Barguti’nin serbest bırakılması kampanyası, Nelson Mandela’nın özgürlüğünü güvence altına almak ve Güney Afrika’daki apartheid rejimini sona erdirmek için merkezi bir rol oynayan kültürel hareketi de yansıtıyor. Mandela 2002’de, “Barguti’nin başına gelenler, benim başıma gelenlerle aynı” demişti. Guardian’ın haberine göre İngiliz müzisyen Brian Eno, “Tarih bize kültürel seslerin siyasetin gidişatını değiştirebileceğini gösteriyor. Küresel dayanışma Nelson Mandela’nın özgürlüğüne kavuşmasına nasıl yardımcı olduysa, hepimiz Mervan Barguti’nin serbest kalacağı günü hızlandırma gücüne sahibiz. Onun serbest bırakılması, bu uzun mücadelede bir dönüm noktası olacak ve hepimize çok ihtiyaç duyulan umudu getirecek” dedi.







