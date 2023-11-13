|
Hayat

Filistin’in yetimler ordusu çizgi romanda

Yazar Mustafa Uzun, İsrail’in Filistin’deki emellerini çocuklara anlatmak için bir çizgi roman kaleme aldı.

Halime Kirazlı
04:00 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:22 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Son bir aydır süren direnişin simgesi olan, Hamas’ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde’nin isminin verildiği kitap, 10 yaş çocuklara hitap ediyor. 50 sayfadan oluşan çizgi romanının Kürtçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Urduca, Swahilice, Malayca dillerine tercümeleri tamamlandı. Farklı dillere çevirileri devam eden kitabı Uzun “10 yaş seviyesine, 1948’de işgal edilmiş topraklardan göç etmek zorunda kalmış bir dede ve torunun hikayesini anlatıyoruz. Çocuk işgali öğreniyor ve görüyor. Sonra da işgale karşı yetim çocukları örgütleyip, adeta yetimler ordusu kurarak İsrail’e karşı direniyor” dedi. Çizgi roman civilizationreadingpublications.com adresinde ücretsiz yayınlanacak.




#Filistin
#Ebu Ubeyde
#Edebiyat
#Tarih
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milli maç arası başladı mı, ne zaman? Milli maç arası kaç gün sürecek?