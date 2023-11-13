Filistin’in yetimler ordusu çizgi romanda

Son bir aydır süren direnişin simgesi olan, Hamas’ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde’nin isminin verildiği kitap, 10 yaş çocuklara hitap ediyor. 50 sayfadan oluşan çizgi romanının Kürtçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Urduca, Swahilice, Malayca dillerine tercümeleri tamamlandı. Farklı dillere çevirileri devam eden kitabı Uzun “10 yaş seviyesine, 1948’de işgal edilmiş topraklardan göç etmek zorunda kalmış bir dede ve torunun hikayesini anlatıyoruz. Çocuk işgali öğreniyor ve görüyor. Sonra da işgale karşı yetim çocukları örgütleyip, adeta yetimler ordusu kurarak İsrail’e karşı direniyor” dedi. Çizgi roman civilizationreadingpublications.com adresinde ücretsiz yayınlanacak.