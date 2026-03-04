Yeni Şafak
Filozof Atakan geri döndü: Sosyal medyadan paylaşıma başlayacak

4/03/2026, Çarşamba
Atakan'ın büyümüş ve değişmiş tarzı dikkatleri üzerine çekti.
Atakan'ın büyümüş ve değişmiş tarzı dikkatleri üzerine çekti.

2020 yılında yaptığı açıklamaların ardından "Filozof Atakan" olarak bilinen Atakan Kayalar, 6 yıl sonra geri döndüğünü açıkladı. Atakan, sosyal medya paylaşımlarına başlayacak.

10 yaşındayken okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çeken Atakan Kayalar, geri döndüğünü açıkladı.

Televizyon ve tartışma programlarıyla gündeme hızlı giren Atakan, 2020 yılından sonra gözlerden uzak yaşamaya başladı. “Filozof Atakan” yeni tarzıyla geçtiğimiz günlerde bir kafede görüntülendi. Atakan'ın büyümüş ve değişmiş tarzı dikkatleri üzerine çekti.

TÜRKİYE ONU “FİLOZOF ATAKAN” OLARAK TANIDI

Küçücük yaşına rağmen kurduğu cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülkenin gündemine oturan Aydın Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlamıştı.

Kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu ve ilgi duyduğu Filozof Atakan'ın şöhreti, katıldığı birçok televizyon programıyla katlanarak büyüdü.

Ancak bu hızlı yükselişle birlikte tartışmalar da peşinden geldi. Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yaşı ve gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönem 10 yaşındaki Atakan'ın ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.

Bu değerlendirmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Kayalar'la yakından ilgilenilmeye başlandı.

Bakanlık, 2020 yılında, Atakan için için pedagojik ve rehberlik desteği verdiğini açıklamıştı.

“6 YIL SONRA DÖNDÜM”

Atakan, son olarak bir video çekerek, geri döndüğünü söyledi. Atakan, “Merhaba değerli arkadaşlar 6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üreterek sosyal medyadan paylaşım” açıklamasını yaptı.

#Filozof Atakan
#Sosyal Medya
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
