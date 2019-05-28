​Fincanı 75 dolarlık kahve çelik kasada saklanıyor

ABD'nin San Francisco kentinde bir kafe, fincanı 75 dolardan (yaklaşık 450 lira) Panama kahvesi satıyor. Dünyada sadece 45 kilo bulunduğu tahmin edilen kahve çelik kasada saklanıyor.

Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen "Elida Geisha 803"ü deneyen BBC muhabiri Cody Melissa Godwin, Klatch adlı kafenin sahibi Bo Thiara'ya "Kahvenin tadı kesinlikle farklı ama neden bir insan bir fincan kahveye 75 dolar ödesin?" diye sordu. Bo Thiara bu soruyu "Bu kahve, En iyi Panama Kahvesi ödülünü kazandı. Bu, kahvenin Grammy ödülleri gibi" diye yanıtladı.

Thiara, şimdiye kadar yaklaşık 20 fincan kahve sattıklarını söyledi.

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