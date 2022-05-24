Hayat Fransada telefonunu çaldıran Erkan Petekkaya hırsızı yakalayıp polise teslim etti
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Fransa'da telefonunu çaldıran Erkan Petekkaya hırsızı yakalayıp polise teslim etti

Oyuncu Erkan Petekkaya, 75'inci Cannes Film Festivali’nde hırsız şoku yaşadı. Telefonunu kaptıran Petekkaya, hırsızı kovalayıp yakaladı. Hırsız Fransız polisine teslim eden 51 yaşındaki oyuncu, "Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
​Fransada telefonunu çaldıran Erkan Petekkaya hırsıza yakalayıp polise teslim etti
​Fransa'da telefonunu çaldıran Erkan Petekkaya hırsıza yakalayıp polise teslim etti.

Oyuncu Erkan Petekkaya, 75'inci Cannes Film Festivali için gittiği Fransa'da telefonunu çaldırdı. Kapkaççı Petekkaya'nın, restoranda bir süre daha oturduktan sonra oteline dönmek için festival alanından taksi durağına doğru yürürken telefonu çaldı. Petekkaya, telefonda konuşurken yürümeye devam etti.

300 METRE KOŞTU

Oyuncu, yaklaşık 300 metrelik bir kovalamacadan sonra hırsızı yakaladı. O anları anlatan Petekkaya şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek 50 euro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp 'Al bu paraları benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup, devriye gezen polislere götürdüm."

YAKALAYIP POLİSE GÖTÜRDÜM

Ünlü oyuncu, "Polisler önce telefonun bana ait olmadığını düşündü. Ben de telefonu kapatıp açtım ve foto galerideki fotoğraflarımı gösterdim. Bunun üzerine telefonumu bana verdiler. Daha sonra hırsızın cebinde iki tane 50 euro olduğunu söyleyip onları da istedim. Cebini aradılar ve iki tane 50 euro buldular. Paraları da iade ettiler" ifadelerini kullandı.

Hırsızı yakalayıp telefonuna kavuşan Petekkaya, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

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