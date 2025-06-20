Fuzul'den yeni reklam filmi: 'Fuzul ile değişen hayatlar'

33 yıldır süregelen bu güçlü hikâyemiz, toplumun güveni ve desteğiyle sadece geçmişte değil, gelecekte de bu ülkenin dört bir yanında aynı kararlılıkla devam edecek. Bizler, sadece ev ve araç sahibi yapan bir finansman kurumu değil; insanların umutlarına ortak olan, onların hayatlarına değer katan bir yol arkadaşıyız.”