Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan kişiler yakalandı

Estetisyen Nüket Eroğlu yangınlara müdahaleye gelen Azerbaycanlı askerlere hakaretlerini sürdürdü: Kimlerdir bilemem Taliban mıdır PKK mıdır?

Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız olan ve 'Benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsizler' diyen estetik doktoru Nüket Eroğlu, bir kez daha yardıma gelen Azerbaycanlılar hakkında çirkin ithamlarda bulundu. Bir video yayımlayan Eroğlu, 'Ben o gelenler kimdir bilemem. Taliban mıdır, PKK'lı mıdır, Müslüman Kardeşler midir, ASALA mıdır, FETÖ'cü müdür?' ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin pek çok kentinde günlerdir süren orman yangınları ile mücadelede Türk ve Azerbaycan askerleri sahada birlikte görev yapıyor. Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan Türkiye'ye destek veriyor.



Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nu rahatsız etmişti. Eroğlu, onaylı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum' demişti.





