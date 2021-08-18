Hayat Gazeteci Emre Ercişe silahlı saldırıda bulunan kişiler yakalandı
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Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan kişiler yakalandı

Gazeteci Emre Erciş'e kızının yanında silahlı saldırı düzenleyen iki kişi, İstanbul'da yakalandı. Saldırıyı koordine ettiği belirlenen B.Y.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Haber Merkezi AA
Gazeteci Emre Ercişe silahlı saldırıda bulunan kişiler yakalandı
Emre Erciş

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta Erciş'in, Fatih'teki evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısıyla bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Uzun süreli güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle olay yerinden kaçan 2 şüphelinin Okmeydanı'nda lüks bir araca bindiğini tespit etti.

Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Emre Erciş'ten açıklama
HAYAT
Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Emre Erciş'ten açıklama

İki kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri, 14 Ağustos'ta Avcılar ve Eyüp'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.K. ve B.P.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe çıkarılan 2 zanlı, nöbetçi hakimliğin kararıyla tutuklandı.

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı: Kızı yanındayken vurdular
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Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı: Kızı yanındayken vurdular

Saldırıyı koordine eden B.Y. aranıyor

Öte yandan saldırganlarla irtibatlı olduğu ve olay anında yakınlarda bulunarak saldırıyı koordine ettiği belirlenen B.Y.'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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