Gazze direnişi ilham kaynağım

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım savaşına karşı yaptığı paylaşımlarla farkındalık oluşturan başörtülü model ve aktivist Rawdah Mohamed, Yeni Şafak’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail’in Filistinlilere yönelik etnik temizliğinin 75 yıldır sürdüğünü dile getiren Somali asıllı Norveçli model, “Yeryüzünden silinmelerini istiyorlar. Bu konudaki duygularım tam bir öfke ve kalp kırıklığı. Onların acılarını ve uluslararası toplumun ne kadar çaresiz olduğunu görmek bana acı veriyor. Soykırımı sosyal medyada izlemek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

PROPAGANDALARINI BALTALIYORUM

Yaptığı paylaşımlardan ötürü İsrailliler tarafından ölüm tehditleri aldığını dile getiren Mohamed, “Siyonistlerin, Filistinlileri insan saymamak adına, herkesin beynini yıkamayı amaçladıkları ve milyonlarca dolar para yatırdığı propagandası var. Sosyal medya yüzünden her zamanki propagandaları işe yaramıyor ve benim gibi açıkça konuşan insanlar propagandalarına doğrudan tehdit oluşturuyor” sözlerini kullandı. “Batı onlara imkan tanıdığı için bu tür vahşetleri gerçekleştirebiliyorlar” diyen aktivist, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla aynı ülkelerin vatandaşlarının artık platformlarını Filistinlilere destek göstermek için kullanması onları kızdırıyor.”

MODANIN SEÇKİNLERİ SİYONİSTTİR

Dünyaca ünlü Vogue dergisinin İskandinavya sorumlusu olan Mohamed, “Modanın seçkinleri Siyonisttir ve İsrail'in müttefikidir. Bu kişiler Filistinlilerin haklarını savunduğum için elde edemeyeceğim iş ve pozisyondalar. Desteğim yüzünden işlerimi ve fırsatları kaybettim” dedi. “Gazze halkı en büyük bedeli ödüyor ve kararlılıklarından taviz vermiyorlar” diyen modacı, “Eğer onlar çok daha büyük bir adaletsizliğe karşı dimdik ayakta durabiliyorlarsa ben de yapabilirim. Onlar benim ilham kaynağım. Onların varlığı beni Siyonistlerin sunduğu sözleşmelerden kurtarıyor” ifadelerini kullandı.







