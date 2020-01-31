Gelin gittiği ilçede kulüp başkanı oldu

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Göynük Belediyespor'un geçen hafta yapılan olağan kongresinde tek liste çıkarken, başkanlığa Ayşe Aydın seçildi. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Aydın, Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu. 10 yıl önce evlendikten sonra ilçeye gelin olarak gelen 3 çocuk annesi Aydın, kulübün antrenmanlarını ve futbolcularını sıkı şekilde takip etmeye başladı.

İHA Aydın, antrenmanları sıkı sıkıya takip ediyor.

Çok iyi işler yapacağız

Başkanlığıyla birlikte kulübün çok iyi işler başaracağına inandığını belirten Aydın, "Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok mutluyum. Bir kadın başkanla devam etmenin heyecanı futbolculara ve teknik heyete de yansımış durumda.

Genç olmaları bizim için avantajBen de onlar kadar heyecanlıyım şu anda. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü Bölgesel Amatör Lig'deki en genç takım bizim takımımız. Bu bizim için bir avantaj. Genelde Boluspor altyapısından aldığımız çocuklar var. Bir taraftan Boluspor'un pilot takımı gibi çalışıyoruz" dedi.

DHA

"GÜNDEN GÜNE SAYIMIZ ARTACAK"

Daha önce de futbolla yakından ilgilendiğini anlatan Ayşe Aydın, "Daha önce Boluspor'u çok yakından takip ediyordum. Maçlarına da sık sık katılmaya çalışıyordum. Sonuçta artık kadının değdiği her yerde çiçekler, güller açar diyoruz. Türkiye'deki ikinci kadın başkanım. İlk kadın başkanımız Kayserispor'un başkanı Berna Hanım. Gurur verici. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır" diye konuştu.

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DHA

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