Genç Dergisi haziran sayısı okuruyla buluştu!

Genç Dergi Haziran sayısında Anadolu irfanının sesi olan türküleri tüm yönleriyle ele almaya çalıştı. Türküler nelerden beslenir, neyi simgeler, “öze dönüş” sürecinde türküler nasıl bir rol alır, vatan ve türküler arasında nasıl bir bağ vardır, türküler geçmişi mi hatırlatır yoksa geleceğe mi ışık tutar gibi konular üzerine bu alanda eline su dökülemeyecek isimlerden/büyüklerden dosya için görüşler alındı. Dosyanın haricinde Türkiye’den ve Dünya’dan haberlerin yanı sıra kültür-sanat, teknoloji, tarih ve yaşam kategorilerine dair içerikleri dergide bulmak mümkün.

Dergi, “Ne Var Ne Yok?” sayfasıyla karşılıyor okurunu. Mazlum coğrafyalara dair haberler ve duyarlılığı artıracak gelişmelere yer verilen sayfanın ardından “bi’ dünya haber” bölümünde Kanada, ABD ve Hong Kong’da haber değeri taşıyan içerikler tek tek okuyucuya sunuluyor. Bu bölümde, “Amerika’nın Görme Engelli Müslümanları Artık Kur’an Meali Okuyabilecek” başlıklı haber detaylı olarak incelenmeye değer.

Genç Dergisi’nin ‘Türküler’ dosyasında birbirinden değerli isim hayatlarında iz bırakan türküler hakkında görüş belirtip dinlenmeye değer türkülere ilişkin önerilerde bulunuyor. Yazar Ahmet Murat Özel; “Düşelim Yollara, Yollara Vay” diyerek Erzurumlu Emrah’ın ‘Tutam Yar Elinden’ türküsünü önerirken, Alev Erkilet; ‘Minnet Eylemem’ türküsüne gönderme yaparak “Adeta La İlahe İllallah’ın Tefsiri Gibi” diyor. Aykut Kuşkaya; “Kötü insanların türküsü yoktur” diyerek Karacaoğlan’ın ‘Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir de Ölüm’ türküsünü tavsiye ederken, Faruk Beşer; ‘Mihriban’ türküsünün başka dünyalara kapı açtığını belirtiyor. Sibel Eraslan; “Aynı Yıldıza Bakarak Dertleşenlerin Türküsü” derken, Ömer Ekinci; ‘Yazımı Kışa Çevirdin’ türküsüne gönderme yaparak “Türküler Gurbetten İlk Dönüştür” diyor. Bu ayın dosyasında, siyasetçi Mustafa Şen, Rap sanatçısı Resul Aydemir, Santur sanatçısı Sedat Anar gibi isimlerin türkü önerilerine rastlamak mümkün.

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“TÜRKÜ’NÜN ÖTESİ: NEŞET ERTAŞ”

Araştırmacı-yazar Dursun Çiçek ile yapılan söyleşi; “Türküler Ötelerle Bağ Kurmamızı Sağlıyor” başlığıyla okura sunuluyor. Türkülerin Anadolu irfan geleneğindeki yeri ve önemi hakkında konuşan Dursun Çiçek, kaleme aldığı Türkü’nün Ötesi: Neşet Ertaş kitabına da değinerek onun türkülerini dinlerken aynı zamanda tüm erlerin, enbiyaların ve evliyaların yakarışlarını ve dualarını dinlediğimizi söylüyor.

“DÜNYA YAŞLI VE YORGUN, AFRİKA GENÇ VE DİRİ”

AA Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı, Yusuf Kandil ile yaptığı söyleşide “Yükselen Afrika” diyerek kıtanın gelecekteki önemine değiniyor. 54’ten fazla ülkenin bulunduğu kıtayı tek bir Afrika olarak görmenin yanlış olduğunu belirten Tığlı, Afrika’da var olmanın koşulunu büyük oranda medyaya bağlıyor. Son olarak İbrahim Tığlı, Afrika’yı ön yargısız anlamaya çalışmak için Serhat Orakçı’nın kaleme aldığı “Türkiye Afrika İlişkileri” kitabını öneriyor.

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“FITRATINA VE TARZINA UYGUN OYNA”

Ender Ekim’in Ömer Erdem Koçak ile yaptığı söyleşi, “Çocukların Şiddete Yönelmesinde Anne Babaların Davranışları Oyunlardan Daha Etkin” başlığıyla dergide kendine yer buluyor. Ömer Erdem Koçak, E-spor ve genel olarak dijital oyunların bireyler üzerindeki etkisi, ebeveynlerin bu noktada neler yapması gerektiği ve oyun oynarken seçici davranılması gerektiği gibi konulara değinerek toplumsal bir olguya işaret ediyor.

“AFRİKALI İMAM İSA”

Derginin ilerleyen bölümlerinde Afrikalı İmam İsa Bey ile yapılan “Size Kırgınız, Çünkü Geç Kaldınız” başlıklı bir röportaj da yer alıyor. Afrikalı İmam İsa; Burkina Faso’daki kendi hikayesinden, gençlere verdiği dini eğitimlere ve yaşadığı zorluklara, Türkiye’nin Afrika’ya yönelik destekleri ve diğer ülkelerle farklılaşan yönlerine bu söyleşide değiniyor.

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“SİBER-UZAYDA SİZE AİT OLANLARI KORUMAK: SİBER GÜVENLİK”

Siber Güvenlik alanlarında çalışmalar yapan Tarık Kobalas, Muhammet Murat Tutar ile yaptığı söyleşide; siber güvenlik kavramı, dijitalleşen dünyada güvenli kalmak için teknolojinin nasıl kullanılması gerektiği, son dönemde tartışma konusu olan mesajlaşma uygulamalarının gizlilik kararı gibi konulara değiniyor. Siber güvenlik ile ilgili kitap ve film önerilerinde de bulunuyor.

“AKLIN İMKANLARINI KULLANABİLMEK İÇİN SINIRLARINI BİLMEK GEREKİR”

Derginin Haziran sayısında bir önemli söyleşi de Araştırmacı-yazar Beşir Eryarsoy ile yapılıyor. Esad Mücahit Eskimez’in yaptığı şöyleşi; Beşir Eryarsoy’un kaleme aldığı “Ana Hatlarıyla İslam” kitabı çerçevesinde kitabın ortaya çıkış süreci, hangi kitleye hitap ettiği ve İslam-Akıl konuları etrafında şekilleniyor.

“SÖZÜN HESABI VAR”

Derginin sonlarına doğru Erkam Yayınları’nda Yayın Yönetmeni olan Salih Zeki Meriç ile yapılan söyleşi; “‘Oku’ Emri İnsanı Özel Bir Yere Götürür!” başlığıyla okuruyla buluşuyor. Salih Zeki Meriç, kitaplarla olan münasebetine ve okuma eyleminin önemine, hazırlayıp sunduğu “kitap dünyası” isimli programa değiniyor. Yayın dünyası içerisinde bulunmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan Meriç’in söyleşisi “Kısa Kısa…” bölümüyle sona eriyor.

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Derginin Haziran sayısına; Osman Nuri Topbaş; “Huzurlu Aile Yuvası”, Volkan Zamanoğlu; “Kulağımızda Ne Var”, Ayşe Saliha Emon; “Cümbüşün Telleri”, Tülay Gökçimen – Emine Çınar; “Direniş Nasıl Olur Göster Dünyaya Filistin!”, Adem Özköse; “Güney Afrika’da Ebubekir Efendi’nin İzinde”, Ayşe Yazıcılar; “Sadece Siyonist Değil Aynı Zamanda Narsist”, Dr. Adem Ergül; “Dost Olmak ve Dost Kalmak”, Sümeyra Çelebi; “Senin Hikayelerine Büyüyoruz Furkan Abi”, Adem Turan; “Güzel Günlerin Yusuf’u: Şakir Kurtulmuş”, Ender Ekim; “Harcımızdır Marşımız”, S. Bilgehan Eren; “Yola Çıkarken Prensip Adamı, Yolunu Bulunca Her Pozisyonun Adamı”, Prof. Dr. Soner Duman; “Kur’an’da Allah’a İlişkin İfadeler”, Hatice Özdemir Tülün; “Kaliteli Bir Duruş En Büyük Silahımız”, Belemir Kopuz Güneri; “Doğum”, Dr. Abdullah Uçar; “Kim Daha Akıllı, Sen mi, Telefonun mu?”, Erhan İdiz; “Kış Göçü”, Burak Çetik; “Moskof Keferesinden İntikam Alamayan Merhum Alemdar Ali Ağa”, Emre Topoğlu; “Hayat Böyledir, Az Fren Az Gaz”, Gamze Çakır; “Neşet Babanın Sükutu”, Hande Berra; “İskender’in Saklı Cenneti: Ahlat”, Gökhan Gökçek; “Kaybettiğimiz Vatan: Balkanlar”, Ahmet Şahin Akbulut; “Z Kuşağı Nasıl Gelişiyor?”, Betül Tutar; “Ellerin Çamura Bulandığı Sanat: Çömlekçilik”, Esad Mücahit Eskimez; “Bu Değil, Bu Hiç Değil”, Muaz Erdem; “Çin Dünyada da Uzayda da Başa Bela”, Ahmet Sücüllülü; “Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım”, Muhammet Murat Tutar; “Dijital Güvenlik Kontrol Listesi #6: Mobil Cihazlar”, Metin Karabaşoğlu; “Üç Tür”, Mehmet Nişancı; “Hikaye Geleneğinden Sinemaya” yazılarıyla katkı sunuyor.

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DERGİYE KATKI SUNAN İSİMLER

Abdullah Uçar, Adem Ergül, Adem Özköse, Adem Turan, Ahmet Sücüllülü, Ahmet Şahin Akbulut, Ayşe Saliha Emon, Belemir Kopuz Güneri, Betül Tutar, Burak Çetik, Emine Çınar, Ender Ekim, Esad M. Eskimez, Furkan Özkul, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hakan Emin Öztürk, Hamit Kardaş, Hande Berra, Hanife Palta, Haşim Akın, K. Beyza Kirenci, M. Lütfi Arslan, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, Muhammed Tutar, Nurcan Doğan, Salih Zeki Meriç, S. Bilgehan Eren, Soner Duman, Sümeyra Çelebi, Tülay Gökçimen, Volkan Zamanoğlu, Yusuf Kandil.