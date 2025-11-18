Gençler özgür Filistin için kodladı

Katılımcılar yazılımcı, senarist ve tasarımcılardan oluşan takımlara ayrılarak 72 saat boyunca aralıksız oyun kodladı. Takım isimleri ise Filistin şehirlerinden ve Filistin için önemli olaylardan ilham alarak belirlendi. Kudus, Gazze, Ramallah, Refah, Han-Yunus, Nablus, Aksa, El-Halil, Der-Yassin, Jenin ve Sumud takımları geliştirdikleri filistin temalı özgürlük oyunları ile etkinlikte yer aldı.

Filistinli Gençler Türkiye’de Oyun Geliştirdi

Kampa Filistin’den gelen üç genç oyun geliştirici de katıldı. Rasshed, Salah ve Rand kendi zorlu yaşam koşulları altında geliştirdikleri oyunları Türkiye’deki akranlarıyla paylaşarak deneyimlerini aktardılar ve dayanışmayı uluslararası bir boyuta taşıdılar. Kampın son günü online bağlantı ile Filistinde yaşayan 10 yazılımcı ile kampa katılan oyun geliştiriciler buluşarak oradaki durumu canlı şahitlerinden dinledi.

Dijital Oyunlarla Bilinç ve Hafıza İnşası

Gerçekleştirilen kamp, dijital oyunların sadece eğlence olmadığını; gençlerin hafızasını, farkındalığını ve zihin dünyasını şekillendiren güçlü araçlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Kamp süresince geliştirilen oyunlar, hem genç oyun geliştiricilerin Filistin mücadelesini daha iyi anlamasına hem de bu oyunları oynayacak çocuklara direniş ruhunu aktarmaya katkı sundu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun vizyonuyla hayata geçirilen proje, Oyunla Gelecek ve Üretken Akademi’nin oyun geliştirme alanındaki tecrübesiyle gençleri buluşturdu.

Genç İDSB ise üye dernekleriyle birlikte programa destek vererek İslam dünyasında sivil toplumun bu tür etkinliklerdeki güçlü rolünü pekiştirdi.

Özgür Filistin Paneli ve Ödül Töreni Yapıldı

Programın son gününde, pazar günü saat 16:00’da aktivist yazar Said Ercan, araştırmacı yazar İhsan Aktaş ve Genç İDSB Başkanı Ceyhun Demirkol’un katılımıyla “Özgür Filistin Paneli” gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü Hasan Ustaosmanoğlu üstlendi.

Panelin ardından kamp boyunca geliştirilen oyunlar arasından seçilen en başarılı takımlara ödüller takdim edildi.











