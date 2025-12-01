Yeni Şafak
Germir'deki bıçakla yaralama olayının şüphelileri yakalandı

17:241/12/2025, Pazartesi
IHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; olaya karışan 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde T.D.’nin bıçakla yaralanması sonrasında Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheliler M.C.K., Y.K., K.K. ve A.D.K. suç aleti bıçak ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenlerden M.C.K. ’Bıçakla Kasten Yaralama’ tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

