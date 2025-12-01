Germir’deki bıçakla yaralama olayının şüphelileri yakalandı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde T.D.’nin bıçakla yaralanması sonrasında Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheliler M.C.K., Y.K., K.K. ve A.D.K. suç aleti bıçak ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenlerden M.C.K. ’Bıçakla Kasten Yaralama’ tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.