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Hayat Gizemli hayırsever yine iş başında 16 mahalle bakkalının 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi
AKTÜEL

Gizemli hayırsever yine iş başında: 16 mahalle bakkalının 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi

Kastamonu’da 16 mahalle bakkalını tek tek gezen gizemli hayırsever, vatandaşların veresiye borçlarını hesaplattırarak tüm borcu kapattı. Borçlarını ödemek için mahalle bakkalına gelen vatandaşlar ise borçlarının ödendiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Gizemli hayırsever, Ramazan ayında yaklaşık 80 bin liralık veresiye borcunu ödemiş oldu.

Haber Merkezi İHA
Borçları kapanan müşteriler, gizemli hayırsevere dua etti.
Borçları kapanan müşteriler, gizemli hayırsevere dua etti.

Yurt genelinde koronavirüsle topyekun mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na destek çığ gibi büyüyor. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayırseverler adeta seferber oldu. Kastamonu’da 16 mahalle bakkalını tek tek gezen gizemli hayırsever, vatandaşların veresiye borçlarını hesaplattırarak tüm borcu kapattı. Borçlarını ödemek için mahalle bakkalına gelen vatandaşlar ise borçlarının ödendiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Gizemli hayırsever, Ramazan ayında yaklaşık 80 bin liralık veresiye borcunu ödemiş oldu.

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“Borçlarını ödeyemiyor, bana karşı mahcup oluyorlardı”

Bakkal sahibi İsmail İmancıoğlu, “Allah razı olsun kapatan kişilerden. Allah hayırseverlerimize sağlık sıhhat versin. Ben müşterilerime söyledim, onlarda dualarını esirgemiyorlar. Hiç kimse borçlanmak istemez. Herkesin işi gücü olsa borcunu rahat ödemek ister. Kendilerini arıyordum, bazılarının durumları yoktu. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz diyorlardı, bana karşı mahcup duruma düşüyorlardı" dedi.

  • Ramazan ayında dükkanına mal alma imkanı bulduğunu belirten bakkal İmancıoğlu, "Borçlarının kapandığından dolayı müşterilerimde rahatladı . Allah böyle yardımsever kişileri hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

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"Bir anda dükkanın önüne geldi"

Dükkanda oturduğu sırada kapının önüne bir araç geldiğini ve içeriye girdiğini anlatan İmancıoğlu, “Ben, hayırseverim, ismimi vermek istemiyorum. Gösterin, kimin ne kadar borcu var diye sordu. Defterini bir açar mısın dedi. Bende defteri açtım ve benden isimleri istedi. İsimleri aldı, ne kadar borçları olduğunu yazdı. Toplam 6 bin 223 TL civarında müşteri borcu çıktı. Parayı cebinden çıkartıp verdi. Beni kimseye söyleme dedi. Sadece bana dua etsinler, başka bir şey istemiyorum dedi. Allah razı olsun o kişiden" ifadelerini kullandı.

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“Dualarımız gizemli hayırseverle"

Borcu silinen müşterilerden Deniz Bir ise, borcunun ödenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Borcumu kapattığından dolayı hayırsevere teşekkür ediyorum. Dualarım hep sizinle olacak. Korona virüs salgını nedeniyle bakkala olan borcumuzu kapatamamıştık. Bakkala benim bin 250 lira borcum bulunuyordu. Hayırseverden Allah razı olsun, borcumuzu kapatmış. Borcum kapandığından dolayı çok mutlu oldum. Allah razı olsun herkesten. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

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