Gönül Dağı'na damga vurdu: İşte tüm Türkiye'yi ağlatan o eser

16:2330/12/2025, Salı
Gönül Dağı dizisinde yer alan, Uğur Işılak imzalı “Beni Böyle Kabul Et” adlı eser, Yavuz Bingöl’ün yorumu ile izleyiciyi derinden etkiledi.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağında yayınlanan sahnede kullanılan “Beni Böyle Kabul Et” adlı eser, hikâyenin duygusal yapısıyla bütünleşerek izleyiciden tam not aldı. Şarkı, dizinin anlatım gücünü artıran unsurlar arasında öne çıktı.

Uğur Işılak imzası, Yavuz Bingöl yorumu

Söz ve müziği Uğur Işılak’a ait olan eser, Yavuz Bingöl’ün kendine özgü ve güçlü yorumu ile ekrana taşındı. Hüzün ve kabulleniş duygularını öne çıkaran şarkı, yayın sonrası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada gündem oldu

Bölümün ardından şarkı sözleri ve sahne kesitleri binlerce kez paylaşılırken, “Beni Böyle Kabul Et” haftanın en çok konuşulan eserleri arasına girdi.




