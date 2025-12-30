Gönül Dağı'na damga vurdu: İşte tüm Türkiye'yi ağlatan o eser

Söz ve müziği Uğur Işılak’a ait olan eser, Yavuz Bingöl’ün kendine özgü ve güçlü yorumu ile ekrana taşındı. Hüzün ve kabulleniş duygularını öne çıkaran şarkı, yayın sonrası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.