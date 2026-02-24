Gözyaşı kalitesindeki azalma iş performansını doğrudan etkiliyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Kılıç, gözyaşı kalitesindeki azalmanın göz konforunun yanı sıra odaklanma süresi, dikkat düzeyi ve iş performansını da doğrudan etkileyebileceğini belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aylin Kılıç, gözyaşı kalitesinin göz sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu anlattı.
Ekran karşısında geçirilen sürenin artmasının göz yüzeyini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:
"Normalde dakikada 15 ila 20 kez göz kırparız. Ancak ekran başında bu sayı yarı yarıya düşebilir. Göz yüzeyi daha uzun süre açık kaldığında, özellikle gözyaşı kalitesi sınırda olan kişilerde yanma, batma, erken göz yorgunluğu ve gün sonunda performans düşüşü görülebilir. Bazı kişiler belirgin şikayetler tarif etmese bile uzun süreli ekran kullanımı sonrası 'nedensiz yorgunluk' hissinin arkasında gözyaşı instabilitesi bulunabilir."
Kılıç, özellikle ekran başında uzun süre çalışan bireylerin düzenli göz muayenesi yaptırmasının göz yüzeyi sağlığının korunması açısından önem taşıdığını kaydetti.
Göz yüzeyini koruyan gözyaşı filminin normal şartlarda göz kırpma sonrası yaklaşık 10 saniye boyunca stabil kalması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Muayene sırasında mikroskop altında yapılan ve 'Break-Up Time (BUT)' olarak adlandırılan testle bu süreyi ölçüyoruz. Eğer gözyaşı filmi 10 saniyeden önce bozuluyorsa, bu durum göz yüzeyinde instabilite olduğunu gösterebilir." ifadelerini kullandı.