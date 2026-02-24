Gözyaşı kalitesindeki azalma iş performansını doğrudan etkiliyor

"Normalde dakikada 15 ila 20 kez göz kırparız. Ancak ekran başında bu sayı yarı yarıya düşebilir. Göz yüzeyi daha uzun süre açık kaldığında, özellikle gözyaşı kalitesi sınırda olan kişilerde yanma, batma, erken göz yorgunluğu ve gün sonunda performans düşüşü görülebilir. Bazı kişiler belirgin şikayetler tarif etmese bile uzun süreli ekran kullanımı sonrası 'nedensiz yorgunluk' hissinin arkasında gözyaşı instabilitesi bulunabilir."