Güçlü bağışıklık için kaliteli ve düzenli uyku şart

Koronavirüs ile mücadelede güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Uzmanlar, bağışıklığı kuvvetlendirmenin yolunun ise düzenli uykudan geçtiğini söylüyor.

Dr. Muammer Yıldız’ın önerileri;

Güçlü bir bağışıklık için iyi bir uyku şart, iyi bir uyku için de doğru bir beslenme ve doğru bir yaşam biçimi şart. Doğru beslenme ise

az yemek, sebze ağırlıklı beslenmek, özellikle akşam öğünlerinde protein ağırlıklı değil, sebze ağırlıklı salata ve doğru soslar (nar ekşisi, zeytin yağı, limon, kereviz suyu, zencefil suyu) olmalı...

Yine iyi bir uyku için gerekli olan doğru bir yaşam ise; yeteri hareket , aksam yemeğinden sonra ve uykudan önce mutlaka yeteri kadar hareket yapılmalı.

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Dr. Muammer Yıldız bu mevsimlerde hasta olmamak için alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladı…

1.Sık el yıkama alışkanlığı temas yoluyla bulaşan virüslere karşı en iyi korunma yöntemidir. Hapşırdığınızda ağzınızı elinizle kapatırsanız dokunduğunuz eşyalarda virüsler saatlerce hatta günlerce canlı kalabilir. Grip mevsiminde kalabalık ortamlardan ve hastalanmış kişilerle yakın temastan kaçının. İşiniz gereği tokalaşmak zorundaysanız ilk fırsatta ellerinizi yıkayın.

VİTAMİNİ İLAÇ OLARAK DEĞİL MEYVE VE SEBZELERDEN ALIN

2. Bol vitamin alın. Vitaminleri ilaç olarak almak yerine koyu yeşil, kırmızı ve sarı renkteki meyve ve sebzeler tüketerek sağlayın. Özellikle turunçgiller, domates, kivi, brokoli, maydanoz gibi C vitamini kaynaklarını sofranızdan eksik etmeyin.

3. Sıcak tavuk suyu çorba hem sıvı hem de protein alımı için gayet faydalıdır. Çorbanın sıcaklığı burun ve boğaz şikayetlerini azaltır.

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4. Her gün bir kase kaymağı alınmış yoğurt tüketin. Yoğurt yemenin soğuk algınlığını yüzde 25 oranında azalttığı bazı çalışmalarda gösterilmiştir.

5. Sigara ve alkol kullanıyorsanız bırakın. Bilimsel araştırmalar sigara kullananların daha sık soğuk algınlığına ve gribe yakalandıklarını göstermektedir.

6. Stres ve aşırı yorgunluk bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerdir.

7. Egzersiz, vücut ısısını artırarak terlemeyle birlikte vücut sıvılarınızı tazeler ve toksinlerinizi atmanızı sağlar. Düzenli egzersiz yapanlarda soğuk algınlığı ve grip daha az görülür.

BOL BOL SU İÇİN

8. Günde en az 8 bardak su için. Özellikle hastalandığınızda ılık su, zencefil, bal, limon, tarçın, adaçayı, ıhlamur, ekinezya çayı gibi içecekleri tercih edin.

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