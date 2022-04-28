Gülen yüzleri özlemiştik

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun son toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanda maske yasağının kaldırıldığını duyurdu. 2 yılın ardından yeniden eski günlere dönmenin mutluluğunu yaşayan vatandaş da duygularını anlattı.

Zeynep Eroğlu

BÜTÜNLEŞMİŞTİK

Maskeyle adeta bütünleştiğini söyleyen ev hanımı Zeynep Eroğlu (53): Maske hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştu. Şimdi ise yasak kalktı. Salgının başından bu yana, sırf ‘Birinin canına benden yana zarar gelir’ endişesiyle eşimle, dostumla görüşmeyi kestim. Gelinen noktada artık vaka sayıları ciddi şekilde düştü. O kötü günler geride kaldı. İnsanların yüzlerindeki iyi veya kötü ifadeleri görebilir hale gelmek, yeniden eski günlere dönebilmek tarifsiz bir his.

Üzeyir Şenol

MÜŞTERİLERLE TARTIŞIYORDUK

Pastane işletmecisi Üzeyir Şenol (57) Uzun zamandır maskeyle yaşıyoruz. Bu durum hepimizi çok etkiledi. Sağlığımız için maske takmamız gerekiyordu fakat biz esnaflar olarak dükkanlarımızda maske takmak istemeyen müşterilerle sürekli tartışma yaşıyorduk. Maskelerin çıkması bizim sektör açısından rahatlatıcı oldu. Özellikle bunaltıcı sıcak havaların gelmesiyle beraber, maskelerin çıkartılması hepimizi olumlu etkileyecek. Çalışanlarımız da maskeden muzdaripti. Bu karar herkes için güzel oldu.

Osman Yıldız

BİTMEYEN MASKE TARTIŞMASI

Maske takma zorunluluğu vakalara binin altına düşünceye kadar toplu taşıma ve hastanelerde devam edecek. Bu meslekte çalışanlar da düşüncelerini söyledi. Minibüs şoförü Osman Yıldız (29): Maske takmakta kişisel olarak zorluk yaşamadım ama insanları uyarırken çok zorluk yaşadım. Takanlarla takmayanlar arasında tartışma çıkabiliyor. Umarım bizde de kalkar.

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Fatma Bozkurt

HASTANELERİN YÜKÜ HAFİFLEDİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatma Bozkurt: Hastanelerdeki yoğun iş yükü gerçekten hafifledi. Birçok özgürlüğümüze kavuşmaya başladık. Sıkı sıkıya yapıştığımız koruyucu ekipmanlarımıza biraz daha rahat davranıyoruz. Bu bayramı gönül rahatlığıyla geçireceğiz.

‘Yeni dönem’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının bugünden itibaren sona erdiğine ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Buna göre, toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar maske kullanma zorunluluğuna devam edilecek.

Maskesiz ilk ders

Okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, öğrenciler uzun süre sonra ilk kez maskesiz derse girdi. Yaklaşık 700 bin öğrencinin bulunduğu İzmir’deki Agah Efendi İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı. 1. sınıf öğrencisi İlkin Tuncay, bu yıl okula başladığını ve şimdiye kadar salgın nedeniyle sürekli maskeli okula geldiğini belirterek, “Maskeyle derse girmek zor oluyordu, bunun için çok sevinçliyim.” dedi. Gece Reyhan Yazar ise “Oyun oynarken pek rahat olmuyordu şimdi artık maske takmadan derslere gireceğimiz için çok mutluyum.” diye konuştu.

GÜNDEM Bir dönem kapandı: Maskeyi atıyoruz

Artık güvendeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında yeni döneme ilişkin açıklama yaptı. Koca, “Bugün, o zor dönemleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz. Artık güvendeyiz. Aşımız var, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe hastalık artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Maske kullanımı da ulaşım ve sağlık kuruluşları haricinde gönüllülük esasıyla sürdürülecektir. 65 yaş üstü ve diğer kırılgan grupları korumakla yükümlüyüz. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler.” dedi.

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Vaka sayısının dün itibarıyla 2 bin 500’e kadar düştüğünü belirten Koca, hayatını kaybeden 14 vatandaşın da kronik hastalıkları bulunan, ileri yaşta kişiler olduğunu aktardı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda koronavirüs hastalarının azaldığını, Kovid-19 servislerinin birer ikişer kapandığını, Aydın’ın da yoğun bakımda hiç hastası olmayan illerden biri olduğunu dile getirerek, kentteki günlük vaka sayısının 20’lerde seyrettiğini, gelecek dönemde sıfırlanmasını hedeflediklerini bildirdi. Bakan, influenzanın maskelerin yoğun kullanıldığı dönemde görülmediğini, bundan sonraki süreçte üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi hissedenlerin maskesini takması gerektiğini söyledi.

‘Bilim Kurulu’na veda

Kovid-19 virüsünün Çin Wuhan’da ortaya çıkması ile işbaşı yapan Bilim Kurulu, önceki gün veda niteliğinde toplandı. Salgın sürecinde 113 kez toplanarak 7’den 70’e herkesi ilgilendiren kritik kararlara imza atan kurul üyelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan plaket takdim etti. Bilim Kurulu’nda 35, Toplum Bilim Kurulu’nda ise 7 bilim insani görev üstlendi. Önemli bir gelişme yaşanmadığı sürece yeniden toplanması öngörülmeyen Bilim Kurulu, Ocak 2020’de oluşturulmuştu.

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OYNAT 01:28 Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: Yarından itibaren maske zorunluluğu kaldırıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Valiliğini ziyaret etti. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, 'Yarından itibaren okul öncesinde, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimiz için kaldırmış bulunuyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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ÖZGÜN Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı! Bakan Koca'dan yeni maske açıklaması



