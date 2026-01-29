Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kervan'dan şok itiraf

Kervan Eminoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Güllü’nün günlerdir süren ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, kızı Tuğyan’ın erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu’nun şok edici açıklamaları ortaya çıktı. Eminoğlu, Tuğyan ile annesi Güllü arasında sık sık tartışmalar yaşandığını ve tartışmaların temel nedeninin para olduğunu iddia etti.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Tüm şüphelerin toplandığı Tuğyan tutuklanırken, Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alınmıştı.
Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Kervan Eminoğlu'nun savcılık ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Eminoğlu, 2021'de Türkiye'ye geldiğini, İstanbul'da kuyumculuk işi yaparken dolandırıldığını, 2023'te Yalova'ya taşındığını ve Tuğyan ile 2024 Nisan'da Whatsapp üzerinden tanıştıklarını söyledi.
Kendisinin uyuşturucu ve uyarıcı madde içmediğini, Tuğyan ve Sultan'ı da uyuşturucu ve uyarıcı madde içerken görmediğini anlatan Kervan Eminoğlu,
"Tuğyan annesinin yanına gittiğinde sürekli kavga ederdi. Tuttuğumuz eve geri gelirdi. Tuğyan'ın annesiyle kavgalarının sebebi hep para konusuydu. Güllü kızı Tuğyan'dan çocuğu için ayda 4 çeyrek istiyordu"
dedi.
Tuğyan'ın bir süre arkadaşlarında kaldığını annesinin kendisini eve almadığı gerekçesiyle çok kızgın olduğunu anlatan Eminoğlu,
"Hatta bana annesinin altınlarını çalacağını söylüyordu. Tuğyan ilişkimiz boyunca annesiyle sürekli kavga halindeydi. 17 Mayıs'ta ben Tuğyan'dan kaçıp İstanbul'a gittiğimde peşimden geldi. Sonra kendisiyle mesajlaştık. Kendisine annesine gitmesini söyledim. O da annem gebersin diye mesaj attı."
dedi.
"Tuğyan annesini darp ettireceğini söylüyordu"
Annesinin 28 yıllık arkadaşı olduğunu söylediği Çağrı adlı kişi için Eminoğlu,
"Tuğyan annesini darp ettireceğini, kemiklerini kırdıracağını ve annesinden alacağı intikam olduğunu söylüyordu"
dedi.
Ayrıldıktan sonra sokakta kalmasına üzüldüğüm için yardım ediyordum diyen Eminoğlu,
"Tuğyan'la ilişkimiz boyunca sürekli bir barışık bir küstük. Sürekli bana yalan söylüyordu. 17 Mayıs'ta Tuğyan beni ailem ile tehdit etti. Hatta arabama yasaklı madde koyacağını söyledi."
Güllü'nün evinin penceresine ilişkin fotoğraf sorulduğunda ise Eminoğlu, olay günü İstanbul'da dışarıda olduğunu, arkadaşına fotoğraf attığını, Tuğyan'ın da
"ne şekilde fotoğraf atacağını göstermek"
için odasının fotoğrafını gönderdiğini söyledi.
"Çantasından para çaldım"
Tuğyan'ın çantasından 100 bin liraya yakın para ile pırlanta yüzüğünü çaldığını anlatan Eminoğlu,
"Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını dinlediğimde Tuğyan'a 'Bu ses senin sesin' dediğimde bana bunu yapay zeka ile yapmışlar"
dedi.
Mesajları telefonumdan silmemi istiyordu. Fakat silmedim. Olaydan sonra benden 5 bin dolar istemişti. Ses analizi yapmak için bu parayı istedi. Kaçabileceğini düşündüğüm için bu parayı vermedim. Sonra beni tehdit ettiler. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktım ama iki avukatı eşimle de konuşarak bu fikrimden vazgeçirdiler. Olaya ilişkin bilgim bunlardan ibarettir"
dedi.
#Güllü
#Tuğyan Gülter
#Kervan Eminoğlu