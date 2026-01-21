Yeni Şafak
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı Tuğyan'ın eski nişanlısı gözaltına alındı

21:4121/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. gözaltına alındı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E, konu kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağrıldı.

İfadesinin ardından Kervan E. hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kervan E'nin işlemleri sürüyor.


Olay


Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmiş, Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

