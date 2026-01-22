Yeni Şafak
Güllü'nün ölümünde flaş gelişme: Kızı Tuğyan’ın eski nişanlısı adliyeye sevk edildi

12:0622/01/2026, Perşembe
AA
DHA
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor. Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E, “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E, ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağrıldı.


Kervan E. ifadesinin ardından "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.


Kervan Eminoğlu adliyeye getirildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kervan E. adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Güllü, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.


Teknik ve fiziki takip sonrası daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. 

Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Kervan Eminoğlu
