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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

11:2012/07/2025, Cumartesi
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Hafta sonu hava sıcaklıklarının Ankara'da 37-38 derece, İstanbul'da 30-31 derece, İzmir'de 35-37 derece arasında olması bekleniyor. Güney Doğu ise 45 dereceleri görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.


Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.


İstanbul'da rüzgar hafif serinlik getirecek.


DİYARBAKIR 45 DERECE

Bazı merkezlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

- Balıkesir 33 derece.

- Edirne 35 derece.

- İstanbul 30 derece.

- Denizli 39 derece.

- İzmir 35 derece.

- Adana 35 derece.

- Antalya 31 derece.

- Ankara 37 derece.

- Sinop 32 derece.

- Artvin 31 derece.

- Trabzon 27 derece.

- Kars 29 derece.

- Malatya 42 derece.

- Diyarbakır 45 derece.

- Gaziantep 43 derece.

- Siirt 43 derece.

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