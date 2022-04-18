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Hakan Ural: Vatana faydası olanları sevmek suç mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sanatçılara verdiği iftar yemeğine katılan Hakan Ural, Cumhurbaşkanı ile çekilen fotoğraflarına olumsuz yorum yapanlara yanıt verdi. Ural, "Bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?" dedi. Hakaret ve tehditvari yorum yapanlara da tepki gösteren Ural, "Beni tehditle, şantajla düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Ural: Vatana faydası olanları sevmek suç mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Ural iftar yemeğinde sohbet ederken böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla bir iftar yemeğinde bir araya gelmiş, bu yemekte Hakan Ural ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yer almıştı.

'ERDOĞAN'I SEVDİĞİMİ HİÇ SAKLAMADIM'

Hakan Ural gelen olumsuz yorumlar ile ilgili açıklama yaptı. Hakan Ural, "Ben hayatımda gerçek anlamda hissetmediğim hiçbir şeyi yaşayan bir adam değilim. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım bunu da hiç saklamam. Bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?" dedi.

Hakan Ural: Vatana faydası olanları sevmek suç mu?
OYNAT 03:06
Hakan Ural: Vatana faydası olanları sevmek suç mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sanatçılara verdiği iftar yemeğine katılan Hakan Ural, Cumhurbaşkanı ile çekilen fotoğraflarına olumsuz yorum yapanlara yanıt verdi. 'Erdoğan'ı çok seven bir adamım bunu da hiç saklamam. Bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?' diyen Ural, hakaret ve tehditvari yorum yapanlara da tepki gösterdi. Hakan Ural, 'Küfür, hakaret, nefret... Beni tehditle, şantajla düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz?' ifadelerini kullandı.


'KARAKTERİM VE ŞAHSİYETİM VAR'

Ural, hakaret ve tehditvari yorum yapanlara da tepki gösterdi. "Küfür, hakaret, nefret... Beni tehditle, şantajla düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz? Bazı insanlar 'Kaybedecek bir şeyi yok tabii’ diyor. Benim çok şeyim var, bir ailem var, üç çocuğum var. Çalışıp biriktirdiğim ekonomim var ama bir de karakterim ve şahsiyetim var" diye de ekledi.

'FÜTURSUZCA SALDIRILARA ÜZÜLÜYORUM'

Eleştirilerde ailesinin de hedef alındığını söyleyerek sözlerine devam eden Ural, "Evladıyla, çocuklarıyla ailesiyle olan bir adamım, işine gücünde olan...Sırf beni ve söylediklerimi itibarsızlaştırmak için akla hayale gelmeyecek fütursuzca saldırılara üzülüyorum" yorumunda bulundu.

Sanatçı Şükriye Tutkun Cumhurbaşkanlığı iftarında Erdoğan'ın tavrına hayran kaldı: 'Keşke babam olsa' diye boşuna dememişim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçılarla Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. <br><br>
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Programa Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı.
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İftara katılan isimler arasında yer alan Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, iftar sonrası yaptığı Twitter paylaşımıyla Erdoğan'a teşekkür etti.
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\"KEŞKE BABAM OLSA\"<br><br>Tutkun, \"İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim. Büyük insan\" ifadelerini kullandı.
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BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERMİŞ<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasını tanıdığını düşünen Şükriye Tutkun iftardaki anısını şu sözlerle dile getirdi:
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\"Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşalı Şöför Müslüm'ün kızıyım ben hatırlar mısınız? Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep. Sonra fotoğrafını gösterdim, 'Bitirim adammış' dedi. Oysa ki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan.\"
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'ALLAH SİZLERİ KORUSUN'<br><br>Tutkun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la birlikte olduğu fotoğrafı da \"Cumhurbaşkanı'mıza resmi göreviyle hizmet etmesinin yanında, daima bir baba oğul gibi, sevgi saygı samimiyetle, özveriyle Reis'in yanında dimdik ve kararlı duran, çalışkan, güzel insan, dostum, Allah sizleri korusun, yardımcınız olsun\" notuyla paylaştı.
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ŞÜKRİYE TUTKUN KİMDİR?<br><br>Doğum tarihi: 19 Eylül 1965<br><br>Kaç yaşında: 55 yaşında<br><br>Nereli: Kocaeli
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19 Eylül 1965 tarihinde Gürcü kökenli Artvinli bir ailede Kocaeli'nde doğan Tutkun, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan bölümü mezunudur. Sanatçı, Afşar Timuçin'den estetik ve felsefe, Filiz Ali'den Opera Tarihi, Cenan Akın'dan armoni, İlteriş Sun'dan solfej, Yekta Kara'dan sahne dersleri aldı.
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Etnomüzikolog Tugay Başar ile çocuk yuvalarında müzik öğretmenliği ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Konservatuvarda okuduğu yıllarda değişik zamanlarda TRT Gençlik Korosu, İstanbul Operası Gençlik Korosu, St. Antoine Kilisesi Korosu'nda soprano olarak görev alan Tutkun, Muammer Ketencoğlu, Zülfü Livaneli, Fahir Atakoğlu, Atilla Özdemiroğlu, Ali Osman Erbaşı gibi sanatçılarla çalışmıştır.
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Pilastip Show'da eski başbakanlardan Tansu Çiller karakterini seslendiren sanatçı çizgi ve dizi filmde, ayrıca reklam filmlerinde seslendirmeler yapmıştır. Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Sultan Gelin Müzikali'nde başrolde oynamıştır. Şimdilerde TRT Okul'da Hayata Tutunanlar isimli programın sunuculuğunu yapmaktadır.
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DİSKOGRAFİ<br><br>• 1996: Sevin Gayrı<br><br>• 1998: Çiğdem Der Ki<br><br>• 2002: Kumru<br><br>• 2004: Gücüm Yetene Kadar<br><br>• 2006: Salıncak<br><br>• 2010: Ay Karanlık<br><br>• 2019: Ave Maria<br><br>• 2020: Hold Time
Sanatçı Şükriye Tutkun Cumhurbaşkanlığı iftarında Erdoğan'ın tavrına hayran kaldı: 'Keşke babam olsa' diye boşuna dememişim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetine katılan sanatçı Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan'ın programdaki tavrından çok etkilendiğini belirten Tutkun, daha önceki sözlerinin altını çizerek "Keşke babam olsa diye boşuna dememişim" notuyla memnuniyetini dile getirdi.


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