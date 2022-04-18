Hakan Ural: Vatana faydası olanları sevmek suç mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sanatçılara verdiği iftar yemeğine katılan Hakan Ural, Cumhurbaşkanı ile çekilen fotoğraflarına olumsuz yorum yapanlara yanıt verdi. Ural, "Bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?" dedi. Hakaret ve tehditvari yorum yapanlara da tepki gösteren Ural, "Beni tehditle, şantajla düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla bir iftar yemeğinde bir araya gelmiş, bu yemekte Hakan Ural ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yer almıştı.
'ERDOĞAN'I SEVDİĞİMİ HİÇ SAKLAMADIM'
Hakan Ural gelen olumsuz yorumlar ile ilgili açıklama yaptı. Hakan Ural, "Ben hayatımda gerçek anlamda hissetmediğim hiçbir şeyi yaşayan bir adam değilim. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım bunu da hiç saklamam. Bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?" dedi.
Ural, hakaret ve tehditvari yorum yapanlara da tepki gösterdi. "Küfür, hakaret, nefret... Beni tehditle, şantajla düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz? Bazı insanlar 'Kaybedecek bir şeyi yok tabii’ diyor. Benim çok şeyim var, bir ailem var, üç çocuğum var. Çalışıp biriktirdiğim ekonomim var ama bir de karakterim ve şahsiyetim var" diye de ekledi.
REKLAM
'FÜTURSUZCA SALDIRILARA ÜZÜLÜYORUM'
Eleştirilerde ailesinin de hedef alındığını söyleyerek sözlerine devam eden Ural, "Evladıyla, çocuklarıyla ailesiyle olan bir adamım, işine gücünde olan...Sırf beni ve söylediklerimi itibarsızlaştırmak için akla hayale gelmeyecek fütursuzca saldırılara üzülüyorum" yorumunda bulundu.