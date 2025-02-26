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Hakkında soruşturma başlatılmıştı: Yönetmen Sinan Çetin ifade verdi

Hakkında soruşturma başlatılmıştı: Yönetmen Sinan Çetin ifade verdi

16:0326/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
DHA
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Yönetmen Sinan Çetin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
Yönetmen Sinan Çetin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Hakkında 'Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatılan yönetmen Sinan Çetin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çetin ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetmen Sinan Çetin hakkında ‘Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık' ve ‘İmar Kirliliğine neden' olma suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Sinan Çetin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Sinan Çetin ifadesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine, "Bu kadar saçma bir şey görmedim" şeklinde konuştu.

Çetin daha sonra adliyeden ayrıldı.


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