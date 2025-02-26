Hakkında soruşturma başlatılmıştı: Yönetmen Sinan Çetin ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetmen Sinan Çetin hakkında ‘Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık' ve ‘İmar Kirliliğine neden' olma suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Sinan Çetin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Sinan Çetin ifadesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine, "Bu kadar saçma bir şey görmedim" şeklinde konuştu.