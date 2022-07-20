Haliç’te 4. Murat operası

13. İstanbul Opera Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Yaz akşamlarına farklı bir dokunuş getiren festival, cumartesi akşamı Türk operasının gözdesi 4. Murat’a ev sahipliği yapacak. Bestesinde Okan Demiriş, librettosunda A. Turan Oflazoğlu imzası bulunan eserde Sultan Murat’ı Engin Suna, Kösem Sultan’ı ise Arzu Yaman seslendirecek. 23 Temmuz saat 21.00’de başlayacak olan temsil, Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesinde gerçekleşecek. 3 perdeden oluşan opera toplam 140 dakika sürecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin performansına yine Antalya DOB korosu ve İstanbul DOB orkestrası eşlik edecek. Rejisörlüğünü Haldun Özerten’in, orkestra şefliğini ise Hakan Kalkan’ın üstlendiği eser, Topkapı Sarayında geçiyor ve 1623-1640 yılları arasında tahtta bulunan 4.Murat’ı ve o dönem yaşananları konu alıyor.

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MÜZİKAL DEĞERİ YÜKSEK

Ülkemizde toplamda 22 tane Türkçe opera eseri bulunuyor. En çok sahnelenen operalardan birisi olan 4. Murat’ın sevilmesini müzikal değerinin yüksek olmasıyla ilişkilendiren operanın rejisörü Haldun Özerten, kendisinin yaklaşık 20 kez sahnelediği temsili şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye'de yazılan ilk ve büyük operalardan birisidir 4.Murat. Müzikal değeri yurt dışında oynanan pek çok klasik eserle yarışabilecek seviyede, Türkiye'nin gururu bir eserdir. Besteci Okan Demiriş, Türk ezgilerini çok güzel kullanmış. İnsanı içine çeken, bizden dediğiniz müzikleri duyuyorsunuz. Bu yüzden önemli bir eser.”

4. Murat’ın tamamen gerçekliğe dayanan bir opera olduğunu söyleyen Özerten, çalkantılı dönemlerin halkın ilgisini çektiğini bu nedenle en çok sahnelenen eser olduğunu söylüyor. Özerten, “Osmanlı tarihinden seyirciye bir kesit sunuyoruz. Dördüncü Murat bu parçalar içinde çok ciddi bir karakter. Bunlar her zaman Türk halkının ilgisini çekmiştir” diyor.

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BİR YANDAN DA SANAT AŞIĞI

Operada 4. Murat’ı Engin Suna seslendiriyor. Türk operasının önemli bir eserinde önemli bir karakteri temsil etmenin hem heyecan verici hem de zor olduğunu dile getiren sanatçı, her bir adımı özenle attıklarını aktarıyor. Yaklaşık bir aydır festival için hazırlandıklarını söyleyen Suna, “Bu ikinci prodüksiyonumuz. İlkini farklı bir rejisör ve prodüksiyonla 2018 yılında sahnelemiştik. Sözünü, müziğinin her notasını defalarca düşünüyor, üzerinde titizlikle duruyoruz” diye konuşuyor. Eserin sevilme nedenini hem sultanın tarihte görülmemiş karakterde olmasına hem de Kösem Sultan’ın etkisine bağlayan Suna, şunları ifade ediyor: “4. Murat karakter olarak çok enteresan. Kösem Sultan tarafından haremi kapatılmış. Kendisini tamamen devlet işlerine vermiş bir padişah. Hem merhametli, hem yedi düvele korku salmış ama bir yandan da sanat, şiir edebiyat aşığı... Zengin bir karakter örneği.”

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GÜÇLÜ, KARARLI VE OĞLUNA DÜŞKÜN

Kösem Sultan’ı canlandıran Arzu Yaman ise Kösem’in tarihin derinliklerinden, bizim köklerimizden gelen bir karakter olduğunu söylüyor. “Güçlü, kararlı ve bir o kadar da oğluna düşkün. Ben oynadığım bu karakterde biraz kendimden de bir şeyler buluyorum. Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en güçlü kadın figürlerinden biri. Böyle güçlü bir kadın figürünün hayatının okunmasını tavsiye ederim.”