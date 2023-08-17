Haluk Dursun’un mirası dernekle yaşatılıyor

Tarihçi, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, dördüncü vefat yıldönümünde gençler tarafından Çanakkale’de anılacak. Dursun’un Bakan Yardımcılığı döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde başlattığı Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Projesi’nin yetiştirdiği gençler, kurdukları dernekle Hoca’nın mirasını yaşatıyor. İlk etkinliğini 2019 yılında Çanakkale’de yapan proje, dernek olarak da ilk programını burada yapacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile ortak düzenlenecek programda gençler, bir panelle Haluk Hoca’nın kültür programlarını konuşacak. Bu vesileyle derneğin yönetim kurulu başkanı Doğan Güngör ve Haluk Dursun’un kızı Nilay Dursun’la konuştuk. Güngör, Dursun’un projesini dernekleştirme faaliyetinden bahsederken; kızı, yürüttükleri kitap çalışması hakkında bilgi verdi.

Doğan Güngör

AMAÇ KÜLTÜR İNSANLARI YETİŞTİRMEK

Haluk Dursun’un eski özel kalem müdürü ve Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Güngör, hocanın mirasını günümüzde yürüten isim. Güngör, Anadolu’nun farklı şehirlerindeki önemli liselerde okuyan öğrencilere ek olarak Kosova ve Kuzey Makedonya’dan öğrencilerin oluşturduğu projeyi şöyle anlattı: “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’nın amacı; her branştan, kendi coğrafyasına dost, tarihini bilen, dostunu düşmanını tanıyan geleceğin kültür insanlarını yetiştirmek. Hoca hayattayken 11, sonrasında üç program gerçekleştirdik. Pandemide sekteye uğradı.”

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Derneği hakkında bilgi veren Güngör, “Haluk Hoca’nın gençleri, vefatından sonra da bu projenin içinde yer alarak Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Derneği’ni kurdu. İlk faaliyeti yarın Çanakkale’de gerçekleştireceğiz. Musıki grubumuz, Haluk Hoca’nın sevdiği musıkiyi icra edecek. Hocayla ilgili derneğimizin hazırladığı bir film gösterilecek. Sekiz öğrencimizin yer aldığı panelde Haluk Dursun’un kültür çalışmaları ve projeye dahil olduktan sonra şahit oldukları gelişmeleri anlatılacak” dedi.

YENİ KİTAP YOLDA

Babasının geride bıraktığı büyük mirası gençlerle buluşturmak için çalışan Nilay Dursun, bugünlerde bir kitap hazırlığı içerisinde. Haluk Hoca’nın eski kitaplarındaki başlıkların sosyal medya paylaşımlarıyla desteklenmiş bir hali olacak eserin omurgası oluşmuş durumda. Bölüm planlarını yaptıklarını aktaran Nilay Dursun, “Yeni kitap, babamın hayattayken yayınladığı İncir Çekirdeği, Hereke’den Çıktım Yola adlı kitabının aslında ikinci versiyonu olacak. Babamın Facebook’ta paylaştığı ama herhangi bir yazılı kaynakta yer almayan yazılarını derleyeceğiz. Son zamanlarda yazılarını gençlere kolay ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden yayınlar, kaç beğeni aldığını kontrol ederdi. Akşam yemeklerinde yazıların hangi mecrada ne kadar ilgi gördüğünü konuşurduk. Yazdıklarının güncelliğini kontrol edip, onun ve benim çektiğim fotoğraflarla kitaba eklemeye çalışıyoruz. Eserin ismi henüz belli değil” diye konuştu.

Nilay Dursun

Anılarını topluyor

Hedefinin babasına ait web sitesini yenilemek ve geliştirmek olduğunu belirten Dursun, elinde babasına ait veri bulunanların kendisiyle iletişime geçmesini istiyor. Dursun, projenin dernekleşmesinden duyduğu mutluluğu, “Babam adına yapılabilecek en iyi şey, öğretisini bir kişiye daha aktarmak. Proje bu açıdan çok önemli” sözleriyle dile getirdi.







