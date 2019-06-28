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Hayat Haluk Leventten Ateş Ayaza tedavi müjdesi
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Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi

İzmir’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz'ın yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün devreye girdiğini ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı müjdesini verdi.

Haber Merkezi DHA
Haluk Levent
Haluk Levent

İzmir’de oturan Nida ve Murat Balcı çiftinin ikinci çocukları Ateş Ayaz, bayramdan önce rahatsızlanınca Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ateş Ayaz'a yapılan tetkiklerde omuriliğinde 14 santimetrelik tümör olduğu saptandı.

Omuriliğindeki tümör nedeniyle hareket edemeyen Ayaz bebek, solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yaşanan olay nedeniyle büyük bir üzüntü yaşayan Balcı çifti, tümörün riskli bir bölgede olduğunu, ameliyatın riskli ve pahalı olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Haluk Levent'in çağrısı yetkililere ulaştı

Balcı çiftinin yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent koştu. Sosyal medya hesabından konuyu gündeme getiren Haluk Levent, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkili makamların devreye girdiği ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı müjdesini verdi.

Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Ameliyat önümüzdeki günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mehmet Selçuk tarafından yapılacak. Sağlık Bakanlığı’na, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

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Türkiye'de ilk yüz nakli olmuştu: Yüzüme sinek konunca mutlu oluyorum
FOTOĞRAF 7
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Köyü’nde dünyaya geldikten bir ay sonra evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 12 saat süren operasyonla Türkiye'nin ilk yüz nakli olan hastası oldu. Tüm dünya tarafından izlenen ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Uğur Acar, 7,5 yılın sonunda yüz mimiklerinin yerine oturduğunu, bakışlarının mana kazandığını, donuk ve ifadesiz bakmadığını söyledi. Acar, Ağız ve göz çevremde en küçük kasılma yok. Öyle ki bazen yüzüme sinek konuyor ve cildimde kaşınma oluyor, bu da beni mutlu ediyor, çok farklı bir duygu, yaşamayan bilemez dedi.
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Nakilden önce hiç sosyal hayatı olmadığını, neredeyse evin dışına çıkamadığını ifade eden Acar, O yıllarda arkadaş bulmakta dahi zorlanıyor, kimsenin yüzüne bakamıyordum. İnsanlarla göz göze gelmekten çekiniyordum. Artık üniversitede çalışıyorum, arkadaşlarım var. Çocuklarla konuşuyorum. Bu da beni mutlu ediyor dedi.
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Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası olarak 7.5 yılı geride bıraktığını, nakilden sonra 4 kez estetik operasyon geçirdiğini söyleyen Acar, 4 ay önce yapılan son ameliyattan sonra estetiğin etkisini görmeye başladığını söyledi. Uğur Acar, Her operasyonun etkisini gösterebilmesi için zaman geçmesi gerekiyor. 2 ya da 4 ay beklemek gerekiyor. Benim için geride kalan yılların hiç önemi yok. Yüz nakli operasyonundan sonra en güzel yılların beni beklediğini biliyordum. Yüz nakli olmaya karar verdiğimde bundan emindim. Sonuçtan mutlu olacağımı biliyordum. Şu anda da mutlu ve huzurluyum. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Kesin olmamakla beraber bir kırışıklık giderme operasyonu daha yapılabilir, bu da hocalarımın kararı ile uygun görürlerse yaz sonunda bir kez daha estetik ameliyat olabilirim diye konuştu.
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Çok mutlu olduğunu ve yaşamayı sevdiğini söyleyen Acar, motosiklet kullanmayı çok sevdiğini belirtti. Acar, Motoru severim ama hız yapmayı kesinlikle sevmem. Motosiklet hastası değilim. Motor kullanmayı iyi bilirim fakat sürekli motosiklet kullanıcısı değilim. Motoru yeri ve zamanı gelince kullanırım dedi.
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Sosyal projelerde yer almaktan mutluluk duyduğunu, organ ve doku bağışı için oluşturulan projelerde yer aldığını aktaran Uğur Acar, Organ ve doku bağışı yapmaları için insanların bilinçlenmesinde katkım olunca kendime güvenim artıyor. İnsanlar beni görünce, tanıyınca organ bağışına bakışları değişiyor, herkesi organ ve doku bağışına çağırıyorum dedi.
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Türkiye'de ilk yüz nakli olmuştu: Yüzüme sinek konunca mutlu oluyorum
Türkiye'nin ilk yüz nakli olan hastası Uğur Acar, özlemle beklediği güzel yılları yaşamaya başladığını söyledi. Yüzüne sinek konsa hissettiğini söyleyen Acar (26), "Yüzüme sinek konuyor ve cildimde kaşınma oluyor, bu da beni mutlu ediyor, çok farklı bir duygu, yaşamayan bilemez" dedi.


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