Hasan Aycın'ın kaleminden Filistin direnişi

Program kapsamında Yeni Şafak'ın sayfalarına renk katan Hasan Aycın'ın sanat hayatını ve düşünce dünyasını konu alan bir belgesel de gösterildi. Belgeselin ardından düzenlenen panelde sanat ve hakikat ilişkisi ele alındı. Açılışta konuşan Abdulhadi Turus, Gazze'de yaşananlara değinerek, "İnsanlık onurunu açlığa ve bombalara rağmen ayakta tutmaya çalışan şehitleri" rahmetle andı. İçinde bulunulan çağın görüntünün öne çıktığı, ancak hakikatin çoğu zaman perdelenmeye çalışıldığı bir dönem olduğunu belirten Turus, milyonların canlı yayınlarda izlediği acıların dahi algı oyunlarıyla yok sayılabildiğini ifade etti.

Böyle bir dönemde sanatın yalnızca estetik bir tartışma konusu olmadığını vurgulayan Turus, Hasan Aycın'ın çizgilerini bir "hakikat aynası" olarak nitelendirdi. YTB olarak bu sergiyi sadece bir sanat etkinliği olarak görmediklerini belirten Turus, Aycın'ın eserlerinin kültürel diplomasi açısından da önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Turus, "Bu çizgilerin dili yoktur. Altına tercüme yazmanıza gerek kalmaz. Bir Japon da bir Brezilyalı da bir Alman da o çizgideki zulmü ve direnişi aynı şekilde anlar. Bu evrensel bir dildir" dedi.