Hastanelere ‘gebe okulu’ zorunlu oldu

Anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmalar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Normal Doğum Eylem Planı” oluşturuldu. Bakanlık, bunun için gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırladı. Gebe okulları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalında faaliyet gösteren bakanlığa bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler ile tıp merkezlerinde gebe okulu açılması zorunlu tutulacak. Gebeliğinin son üç aylık döneminde bulunan, daha önce sezaryen ameliyatı olmamış her gebeye doğum yapacağı yerin müdürlüğü tarafından normal doğuma yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi için ebe görevlendirilecek.