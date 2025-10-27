Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Hastaneye giden doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 1’i doktor 7 yaralı

Hastaneye giden doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 1’i doktor 7 yaralı

17:2427/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
AKSARAY'DA KAZADAN ALDIĞI YARALILARI HASTANEYE GÖTÜREN AMBULANS İLE HASTANEYE GİDEN DOKTORUN KULLANDIĞI OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA 1'İ DOKTOR 7 KİŞİ YARALANDI.
AKSARAY'DA KAZADAN ALDIĞI YARALILARI HASTANEYE GÖTÜREN AMBULANS İLE HASTANEYE GİDEN DOKTORUN KULLANDIĞI OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA 1'İ DOKTOR 7 KİŞİ YARALANDI.

Aksaray’da kazadan aldığı yaralıları hastaneye götüren ambulans ile hastaneye giden doktorun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i doktor 7 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolu Nakkaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneye giden doktor Abdulkadir B. (37) yönetimindeki 68 FK 801 plakalı otomobil ile Ortaköy yolundaki kazadan 2 yaralı ve çocuklarını alan Behzat K. (57) idaresindeki 68 ARR 071 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki araziye savruldu. Kazada ambulans sürücüsü Behzat K., sağlık personeli Müjde C. (28) ile Aliye K. (36), Ortaköy yolundaki kazada yaralanan Yusuf Ali G. (35) ile Hakan G.’nin (37) çocukları H.M.G. (8) ile otomobil sürücüsü doktor Abdulkadir B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kaza
#Doktor
#Ambulans
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul fiyatları ne kadar olacak? İstanbul’da 55, 65 ve 80 metrekarelik TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ve ödeme planı