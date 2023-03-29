Hataylı çiftçiler hasat için geri dönüyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketten Hatay da büyük oranda etkilendi. Hatay sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin toprağı en verimli bölgelerinden Amik Ovası'ndaki çiftçiler de depremzedeler arasında. Özellikle Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki geniş tarım arazileri ile bağ ve bahçelerle geçimini sağlayan bazı vatandaşlar, evlerinin hasar alması nedeniyle il dışında veya daha az zarar gören ilçelerdeki yakınlarının yanına yerleşti.