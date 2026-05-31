Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

09:4931/05/2026, Pazar
Havalimanlarında yolcu konforunu artırmak amacıyla başlatılan ücretsiz içme suyu hizmetinin 58 havalimanının tamamına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre havalimanlarında yolcu konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda içme suyuna erişimi kolaylaştırmak amacıyla da yurt genelindeki havalimanlarında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu hizmet, havalimanlarının özellikle check-in salonları, arındırılmış yolcu alanları, bekleme bölgeleri ile gelen ve giden yolcu salonlarında uygulamaya alınıyor.

14 havalimanında kurulum tamamlandı

Çalışmalar kapsamında 14 havalimanında kurulumlar tamamlandı, 32 havalimanında ise sipariş, imalat ve kurulum süreçleri devam ediyor.

Uygulamanın, 58 havalimanının tamamında yaygınlaştırılması ve yolcu yoğunluğunun bulunduğu alanlarda su sebili sayılarının artırılması öngörülüyor.

