Hazinesi Gazze’ye

Malatya’da doktorluk yapan Mehmet Aslan, Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekmek ve Filistin halkına katkı sağlamak için müzayede başlattı. Ülkemizin önde gelen önemli imzalı kitap koleksiyonuna sahip olan Aslan, 20 yıllık birikiminden 200 eseri satışa çıkardı. Açık artırmada çoğu birinci baskı eserlerin yanı sıra Ömer Seyfettin’in eşi Calibe Hanıma ait dört sayfalık mektup, Cenap Şahabettin ve Ülkü Tamer’e ait özel fotoğraflar, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş’in mektupları yer alıyor. Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere Kemal Tahir, Halil İnalcık, Tarık Buğra, Arif Nihat Asya, Ahmet Hamdi Akseki, Peyami Safa gibi önemli yazarların imzaları da açık artırmada alıcısını bekliyor.

EN SEVDİĞİMİ BAĞIŞLADIM

Gazze için çok değer verdiği kitaplarını satışa koyma kararı alan Mehmet Aslan, elde edeceği gelirin hepsini bağışlayacağını ifade etti. Parayı Yeryüzü Doktorları’yla göndereceğini söyleyen Aslan, “Kenarda birikmiş bir param yok. Gönderiyorum ama bu beni tatmin etmiyor. Arabamı satmayı düşündüm ama şu anki problem ekonomik değil. Tarafım belli olsun diye en sevdiğim şeyi seçerek bağışlamak istedim. Hem bir farkındalık olsun hem de ekonomik katkısı olsun istiyorum. İyi rakamlara alıcı bulmasını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

VAZGEÇMEMEK İÇİN SEÇKİYE BAKMADIM

Gazze’deki insanlık dramının sessiz kalınacak bir durum olmadığına işaret eden Aslan, gönüllü hizmet başvurusunda bulunduğunu gerekirse bölgede çalışabileceğini de belirtti. Aslan, “Kalbimin sesini dinleyip ne yapabilirim dediğimde en kıymetlilerim ailem ve kitaplarım aklıma geldi. Daha sonra kitaplarımdan bir seçki yaptım. Herkesin kendi ölçüsünde yapabileceği bir şeyler var. Tarih bizi utancımızla baş başa bırakıyor. Bu utancı aşmanın yollarını arıyoruz. Bu müzayededen elde edilecek gelirin bütün içerisinde çok bir anlamı yok, ama her gayretin kendi içinde bir anlamı olduğunu, bu çabaların bir şekilde buluşup kardeş olacağını ümit ediyorum. Seçkiyi ise elimin dokunduğu kitapları indirerek yaptım. Bir daha da göz atmadım. Çünkü göz atsam vazgeçebileceklerim olabilirdi. Aldım, koliledim ve gönderdim. Listenin fiyatlamasını da makul tutmaya çalıştım. Müzayede de verdiğimiz fiyatların üzerine çıkılmasını bekliyorum” diye konuştu.

Sahafiye başlığıyla phebusmuzayede.com’dan erişilebilecek olan eserlere 24 Kasım 22.00’ye kadar pey verilebilecek. Müzayede aynı gün 22.02’de başlayacak.

EN NADİDESİ EROL GÜNGÖR İMZASI

Piyasada çok denk gelinemeyecek eserlerin ve imzaların seçkide yer aldığına işaret eden Aslan öne çıkan eserleri şöyle özetledi: “Reel piyasa açısından baktığımızda, Nihal Atsız, Cemal Süreya, Halide Edip Adıvar, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Peyami Safa imzaları kıymetli. Hepsi önemli imzalar. Mesela Halit Ziya Uşaklıgil’in oğluna ve gelinine imzası var. Herhalde en eski kitap, Ahmet Haşim’in Osmanlıca eseridir. Annemarie Schimmel’in Cemile ismiyle bir imzası var. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın, Topkapı müzesinin müdüresi iken Nigar Anafartalı’ya imzaladığı bir kitap var. Erol Güngör’ün imzası çok görülmez. Bende üç tane vardı, birini ekledim.”







