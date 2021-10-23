​HBS’de genç sinemacılar göz doldurdu​

Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi’nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi. Atölye sınıfı öğrencilerine sertifika ve plaket takdim edilen törende, öğrencilerin çektikleri kısa filmler izleyicilerin beğenisine sunuldu. Atlas Sineması’nda düzenlenen törene sinema camiasının önemli isimleri katıldı. 2021 yılında İstanbul’da düzenlenen atölyenin yanı sıra Anadolu’nun 6 şehrinde düzenlenen atölyelere katılan öğrencilerin çektiği 7 kısa film alkış aldı.
Kısadan Hisse’nin ödül töreni düzenlendi
- Bu yıl 6.’sı düzenlenen Kısadan Hisse Kısa Film Günleri çeşitli etkinliklerle tamamlandı. Finalist filmler ve gösterim seçkisine kalan eserler iki gün boyunca sinema severlerin beğenisine sunuldu. 4 günlük kısa film atölyesinde ise Abdulhamit Güler, Sinan Sertel, Bekir Bülbül ve Büşra Bülbül eğitim verdi. Geçtiğimiz gün düzenlenen ödül töreninde ise yarışma bölümünün kazananları açıklandı. Yarışmada en iyi film ödülüne Furkan Daşbilek’in Bir Nehir Kıyısında filmi layık görüldü.