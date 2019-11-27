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Hepimiz göçmeniz

Suriyelilere yönelik ırkçı söylemlere karşı harekete geçen Hepimiz Göçmeniz Platformu ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, göçmenler hakkında ‘doğru bilinen yanlışlar’ kampanyası başlattı. Maaş aldıkları, vergi vermedikleri gibi iddiaları yalanlayan videolarda kanaat önderi ve akademisyenler kamera karşısına geçti.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irkçı söylemlere karşı harekete geçen Hepimiz Göçmeniz Platformu ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, ‘Doğru Bilinen Yanlışlar’ başlıklı kampanya başlattı. Özellikle Suriyeli mültecilerin devletten maaş aldıkları, dükkan açan esnafın vergi vermediği, üniversiteye sınavsız girdikleri gibi iddiaların gerçek dışı olduğunu gösteren 10 dakikalık videolar çekilerek gerçekler anlatıldı. Videolarda birçok kanaat önderi ve akademisyen kamera karşısına geçti.

Toplantıya aktivist Yıldız Önen, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir ve Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut katıldı.

ASILSIZ İDDİALAR VİDEOLARLA ÇÜRÜTÜLDÜ

Basın toplantısında ortak açıklamayı okuyan Hepimiz Göçmeniz Platformu aktivisti Yıldız Önen, şunları söyledi: “Suriyelilerin devletten maaş aldıkları, dükkan açan esnafın vergi vermediği, istedikleri üniversiteye sınavsız girdikleri, öğrenci olanların devletten burs aldıkları, hastahanelerde sıra beklemedikleri, elektrik, su, doğal gaz faturası ödemedikleri, seçimlerde oy kullandıkları gibi birçok gerçek dışı iddia, yıllardır bıkmadan usanmadan tekrarlanıp duruyor. Göçmenlerle ilgili faaliyet yürüten STK, dernek ve platformlar olarak bu yalanlarla mücadele etmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Hazırladığımız videolarla bu anlatılanların gerçek olmadığının altını çizmek istiyoruz” Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir ise Türkiye’nin “açık kapı politikası”nın çok insani olduğunu ve bundan rahatsız olan kimselerin, bu politikayı eleştirerek Suriyelilere karşı ırkçılığı körüklediğini ifade ederek, bu ırkçılığa karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.

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