​Hepsiburada 30 milyon adet ürün satışıyla Efsane Kasım’da rekor kırdı.

Hepsiburada 7 yıl önce Türkiye’ye tanıttığı “Efsane Kasım”da bu sene de yeni rekorlara imza attı. Efsane Kasım için teknolojik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra tüm tedarikçiler ve KOBİ’lerle kapsamlı bir hazırlık dönemi geçiren Hepsiburada, müşterilerini 200 binin üzerinde kampanya ve milyonlarca üründe indirimli fiyatlarla buluşturdu. Kampanya döneminin en çok sipariş alan tarihi olan 11 Kasım’da günlük sipariş ve ciro rekoru kırıldı.

30 milyon ürün satışı, hane bütçelerine bir milyara yakın katkı

Hepsiburada müşterilerinin 1-28 Kasım tarihleri arasında verdikleri sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1,7 kat arttı, böylelikle aylık rekor satış hacmine ulaşıldı. Platform üzerinde bu dönem boyunca 207 bin farklı kampanya düzenlendi. Satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken indirimli alışveriş yapan haneler yaklaşık 907 milyon TL tasarruf sağlamış oldu.

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Öğlen kitap, akşam süpermarket, gece güzellik alışverişi

Bu ay en çok sipariş verilen 11 Kasım ve 25 Kasım tarihlerinde uygulama üzerinde aynı anda bulunan kullanıcı sayısı bir milyonu buldu. Müşteriler ay boyunca en çok akşam 20.00 ila 23.00 saatleri arasında alışveriş yaptı. Hepsiburada müşterileri saat 20.00-21.00 civarı temel tüketim ve süpermarket kategorilerinden harcama yaparken, 22.00’den sonra en çok giyim, sağlık-güzellik, spor malzemeleri kategorilerine ilgi gösterdi. Öğlen saatlerinde ise en çok kitap alışverişi yapıldı.

Beş milyon rulo tuvalet kâğıdı satıldı, giyim satışları üç katına çıktı

Hepsiburada müşterileri Efsane Kasım’da en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi. En çok satın alınan ürünler çamaşır deterjanı, tuvalet kâğıdı, bebek bezi, çay, ıslak temizlik havlusu ve kâğıt havlu oldu. Satın alınan tuvalet kâğıdı miktarı beş milyon ruloyu buldu. Giyim kategorisinde ise satışlar aylık ortalamanın üç katına çıktı.

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Teknolojide favori iPhone, kozmetiğin en çok satanı yaşlanma karşıtı krem

Bilgisayar kategorisinde en çok bilgisayar, monitor, klavye ve mouse setleri satılırken teknoloji aksesuarlarında en çok kulaklık, şarj aletleri ve kılıflar tercih edildi. Cep telefonları içinde ise kullanıcıların tercihi iPhone 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro ve iPhone 13’den yana oldu.

Kasımda kozmetik kategorisinde en çok yüz bakımı ürünleri tercih edildi. Bunu göz çevresi ve vücut bakım ürünleri takip etti. Ürün bazında en çok tercih edilen ürün yaşlanma karşıtı/anti-aging krem oldu.

Kasımda elli bin hane Air Fryer ile buluştu

Küçük ev aletleri kategorisinde geçtiğimiz yıl popülerlik kazanan Air Fryer liderliğini sürdürdü ve yaklaşık 50 bin hane Air Fryer’a kavuştu. Küçük ev aletleri kategorisinde elektrikli süpürge, robot süpürge ve Türk kahvesi makinesi de müşteriler tarafından yoğun ilgi gören diğer ürünler olarak ön plana çıktı.

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Hepsiburada ile KOBİ’ler de kazandı, en büyük sipariş artışı Hakkari, Sinop ve Kırklareli’den

Hepsiburada’nın Efsane Kasım dönemine platform üzerinden satış yapan binlerce satıcı katıldı. Hepsiburada İş Ortağım platformuyla, Hepsiburada üzerinden satış yapan ve finanstan reklama, lojistikten satış ve pazarlama eğitim programlarına uzanan kaçırılmayacak desteklere ulaşan KOBİ’ler, Kasımda rekor satış rakamlarına ulaştı. Bu dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Hepsiburada üzerinden en çok satış yapılan iller Bursa, Konya ve Gaziantep oldu. Geçen yıla göre en fazla sipariş artışı Hakkari, Sinop, Kırklareli, Kastamonu, Sivas, Erzincan illerinde faaliyet gösteren satıcılar tarafından kaydedildi. Bu iller geçen seneye göre sipariş sayılarını sekiz kat artırdı.

Ertelemeli ve taksitli ödemeye yoğun ilgi

Hepsiburada'nın aile bütçelerini rahatlatan "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Hepsiburada müşterileri kampanyaya uygun kartlarla yaptıkları taksitli alışverişlerinin %50'sinde ödemelerini erteleyerek ihtiyaçlarını karşıladılar.

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Kasımda LinkGelir ile 48 bin Hepsiburadalı ek gelir sağladı

LinkGelir uygulaması ile Efsane Kasım'da alışveriş listesini oluşturup paylaşan Hepsiburada kullanıcıları bu listelerden alışveriş yapıldıkça %10 Hepsipay Papel kazandı. Yaklaşık 48 bin kullanıcı 185 bin liste oluşturup yakınları ve arkadaşları ile paylaştı.