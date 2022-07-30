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Hicri yeni yılınız mübarek olsun

Hz. Muhammed (s.a.v) ve ashabının Mekke’den Medine’ye hicretiyle başlayan hicri takvimde yeni yıla giriyoruz. Hicri 1444 yılı bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hicri yeni yılınız mübarek olsun
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Hicri 1444 yılı, dün akşam namazı vaktinin girmesiyle başladı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve ashabının 1444 yıl önce Mekke’den Medine’ye hicreti, hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharremin ilk günü bugün başladı. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, bu yıl ilk kez Asya kıtasının ortalarından itibaren görülecek. Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela’da Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor. Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10’uncu gününe denk gelen 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Hicri yeni yıl için hazırlanan “Hicretimiz Rabbimize Olsun” konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu. Hutbede, “Hak, adalet, sevgi, merhamet ve kardeşlik gibi İslam’ın yüce değerleri Medine’den yayıldı dünyanın dört bir köşesine.” ifadeleri kullanıldı.

Yeni hicri yılımızmübarek olsun

'Yeni hicri yılımız
mübarek olsun'

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