Hürkuş kapalı gişe

Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran, ilk yerli uçağımızı üreten Vecihi Hürkuş için yapılan tiyatro oyunu geçtiğimiz hafta önemli bir ödül aldı. Tekamül Tiyatro tarafından sahnelenen NUD-36 isimli tiyatro oyunu, 10. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde en iyi yönetmen ve senaryo dalında jüri özel ödülüne layık görüldü. Hürkuş’un Nuri Demirağ ile tanışması ve ilk yerli uçağın yolculuğunu konu alan temsil, sahnelendiği her yerde kapalı gişe oynuyor. Seyircide büyük beğeniyle karşılık bulan oyunda Hürkuş’un mücadelesi ise Selçuk Bayraktar’a benzetiliyor.

Haliç Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Çetin, yazdığı ve yönettiği Tekamül Tiyatro yapımı NUD-36 isimli oyunu anlattı. Çetin, 80 dakika süren temsilin sezonu kapattığını, yeni sezonda ise oyunu sahnelemeye devam edeceklerini söyleyerek yazıp yönettiği oyunun ödül almasını, “Bu ödülü, bir dünya klasiğiyle değil de kendi yazdığımız yerli bir oyunla almak ve akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmesi kıymetli. Biz Türk tiyatrosunu olgunlaştırmak ve geliştirmek adına yola çıktık. Böyle bir mottomuz var. Yerli metinlerin çoğalması ve yerli hikayelerin çoğalması açısından da önemli” sözleriyle anlattı.

BU KAFAYLA UÇAK BİLE ÜRETİRİZ

Çetin, senaryonun ortaya çıkışını ise şöyle özetledi: “Ertem Eğilmez'in ‘Bizim Aile’ filminde bir Vecihi vardı. Lise yıllarımda ise Vecihi Hürkuş’un hikayesini duydum. Bir komedi karakteri olmadığını gördüm. Yıllar sonra ‘Hababam Sınıfı’nı izlerken Hayta İsmail’in kurduğu ‘Biz bu kafayla yerli uçak bile üretiriz’ cümlesi aklıma takıldı. Konservatuarda üretim kısmına geçince, bu hikâyeyi sahnelemek istedim. 2018’de ‘Ben Vecihi Hürkuş’u yazdım. Orada Hürkuş’un Kurtuluş Savaşı yıllarında yaptıklarını anlattık. 2021’de yazdığım ‘NUD-36’ ise Nuri Demirağ ile tanışması ve profesyonel olarak uçak yapmaya başlamalarını anlattık ve ödül aldık. Amacımız insanların evrensel bir dille, gerçek hikayeyi görmesi. Seyirci bize ‘Biz bunları yapmış mıyız’, ‘Vecihi Hürkuş’u böyle tanımamıştık’ ya da ‘Vecihi Hürkuş’u şimdi tanıyoruz’ diyor. Hürkuş ve Demirağ’ın hikayesi her kesim seyirciyi içine alan bir oyun haline geldi.”

Yasin Çetin ödülünü alırken

SELÇUK BAYRAKTAR İLE KIYASLANIYOR

Oyunda Vecihi Hürkuş’u canlandıran Erdal Hedef, seyircilerin Hürkuş ve Selçuk Bayraktar’ın hikayelerini kıyasladığını söyleyerek “Vecihi Hürkuş gibi bir karakteri oynamak benim için ayrı bir mutluluk. İlk yerli uçağı üretmiş, imkansızlıklar içerisinde uçurmuş ve büyük engellemelere maruz kalmış birisinin bu kadar bilinmemesi beni şaşırttı. Gerçi ben de Hürkuş’u prova sürecinde detaylı şekilde tanıdım. Böyle bir karakteri oynadığım için çok mutluyum. Seyirciler Hürkuş’u çoğu zaman İHA ve SİHA’lardan örnek vererek Selçuk Bayraktar ile kıyaslıyor. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

Nuri Demirağ’ı oynayan Utku Arslan ise “Nuri Demirağ, memuriyeti bırakıp bu ülke için ilk boğaz köprüsü projesini çizen ve daha farklı birçok projeyi ortaya atan fakat sürekli engellenen bir kişilik. Ne hikmetse bu projelerin hepsi de sonradan hayata geçmiş. Demirağ, yılmadan bıkmadan üreten bir adam. Böylesine aydın, ileri görüşlü bir kişiliği canlandırmak ve insanlara aktarmak benim için büyük bir zevk” diye konuştu.







