Hayat Huzurevinde yazdığı şiirleri 82 yaşında kitaplaştırdı
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Ankara haberleri: Huzurevinde yazdığı şiirleri 82 yaşında kitaplaştırdı

Huzurevinde yazdığı şiirleri 82 yaşında kitaplaştırdı

Ankara Ümitköy Huzurevi'nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Demirtaş, çocukluğundan beri zihninde tasarladığı şiirleri arkadaşlarının teşvikiyle "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler" isimli kitapta topladı.

Haber Merkezi AA
Demirtaş'ın duygularını yazıya aktardığı kitabı, &quot;Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler&quot;
Demirtaş'ın duygularını yazıya aktardığı kitabı, "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler"

Ümitköy Huzurevi'nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Demirtaş, çocukluğundan beri zihninde tasarladığı şiirleri huzurevindeki arkadaşlarının desteğiyle "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler" isimli kitapla yazıya döktü.

İki evlilik yapan ancak hiç evlat sahibi olamayan Demirtaş, ikinci eşinin üç çocuğuna annelik yaptı ve 1994'te eşi ile annesini art arda kaybettikten sonra hem psikolojik rahatsızlıklar hem de çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Demirtaş, bir süre Ankara'daki evinde yalnız yaşadıktan sonra üvey kızının yanına taşındı ve 2006'da Ümitköy Huzurevi'ne yerleşti.

Demirtaş, biriktirdiği aylıklarıyla 2 kez hacca, 8 kez umreye gitti.

2 kez hacca 8 kez umreye gitti

İlk aylarda huzurevine alışmakta güçlük çeken Demirtaş, daha sonra kendine ait odasında mutlu bir yaşam kurdu.

Bu süreçte küçüklüğünden beri zihninde biriktirdiği şiirleri, huzurevindeki arkadaşlarının desteğiyle "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler" isimli bir kitaba dönüştüren Demirtaş, odasında bir yandan şiir yazıyor bir yandan da öksüz çocuklar için kıyafet örüyor.

Demirtaş, 2006'da Ümitköy Huzurevi'ne yerleşti.

"Kendime mutlu bir dünya kurdum"

Demirtaş, yaptığı açıklamada, huzurevinde gençliğinde bulamadığı huzuru bulduğunu belirterek, "Huzurevine ilk geldiğimde üzüntüden ellerim sararmıştı, zamanla buraya alıştım ve burada umduğundan daha mutlu oldum, kendime mutlu bir dünya kurdum" dedi.

  • Uzunca bir süre yalnızlık hissiyle yaşadığını aktaran Demirtaş, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • "Gençliğimde gün ne yandan doğdu ne yandan battı bilmedim. Şimdi burada kendime ait bir dünyam var. Her gün Kur'an-ı Kerim okuyorum. Öksüz çocuklar için yelek örüyorum. Onların kimseleri yok. Onları sarmalasın, üşütmesin diye bol bol örüyorum. Ellerim tutar gözlerim görürse, ömrümün sonuna kadar örmeye devam edeceğim."

Demirtaş, huzurevinde mutlu günler geçirdiğini aktardı.

Mutlu olmanın yaşı yok

Hobileri ve meşgaleleri sayesinde günden güne daha iyi hissettiğini vurgulayan Demirtaş, ilerleyen yaşına rağmen mutlu, güzel bir hayatı olduğunu söyledi. Demirtaş, diğer yaşlılara da hayatla barışık olmaları tavsiyesinde bulundu.

Çocuk sahibi olmayan Demirtaş, öksüz çocuklar için yelek örüyor.

Demirtaş, "Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Mutlu olmanın yaşı yoktur. Bacaklarım bazen ağrıyor, birçok hastalığım da var ama ben böyle de mutluyum. Yaşlılık kötü bir şey değil, yaşlılığınız ile barışık olun. İnsanları, kuşları, böcekleri, kısacası yaşamayı sevin. Bugünden yarına çıktığınıza sevinin. Yaşamak çok güzel, hayata sıkı sıkı sarılın" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'a ait kitap.

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