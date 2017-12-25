İbrahim Tatlıses Deniz Baykal'ın doktoruyla görüştü

İbrahim Tatlıses, Deniz Baykal ile ilgili açıklamayı Instagram hesabından yaptı.

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından Deniz Baykal’la ilgili bir paylaşım yaptı. Uğradığı silahlı saldırı sonrası, Almanya'da tedavi gören İbrahim Tatlıses, Deniz Baykal ile doktorlarının aynı kişi olduğunu ifade etti. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapan Tatlıses şunları söyledi:

“Almanya’da tedavimi yapan Dr. Schaan’dan haber geldi. Kendisi şu an sayın Deniz Baykal’ın doktoru. Baykal’ın tedavisi çok iyi gidiyormuş. Dr. Schaan oldukça memnun. İnşallah sayın Baykal tez zamanda eskisinden daha iyi ülkemize döner” dedi.

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