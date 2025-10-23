Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığından 8 ile 'sarı' kodlu uyarı

18:2623/10/2025, Perşembe
AA
8 İlde sağanak uyarısı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Ege'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, iki ilde daha beklendiğini duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi durumlar için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için
"sarı"
kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.


Bakanlık vatandaşı uyardı

Açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.




