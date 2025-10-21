Yeni Şafak
Meteoroloji'den Eskişehir'e uyarı

20:2021/10/2025, Salı
IHA
Meteroloji duyurdu
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden gelen verilere göre, Eskişehir ve çevrelerinde hafif ve yer yer kuvvette rüzgarlar eseceği öngörüldü.

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede sağanak yağışların etkili olacağı değerlendiriliyor.


Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların ise Eskişehir çevrelerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.


Öte yandan; hava sıcaklığının Çifteler İlçesi’nde 6 dereceye, Mihalıççık İlçesi’nde ise 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



