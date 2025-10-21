Meteoroloji'den Eskişehir'e uyarı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların ise Eskişehir çevrelerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.