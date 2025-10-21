Yeni Şafak
Hava yolu firmasının personelini taşıyan minibüs devrildi: Biri ağır 5 yaralı

16:1321/10/2025, Salı
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, bir hava yolu firmasının 1’i ağır, 5 personeli yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-400 kara yolu Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Bir hava yolu firmasında görevli personeli taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.





